Abierta intromisión de seccionaleros en el centro de salud de San Antonio

La presidenta de la Seccional Colorada 235 de la ciudad de San Antonio, Edith Girardoni, convocó a la directora del Centro de Salud, doctora Cynthia Ríos, para que se presente ante los miembros de la entidad partidaria para supuestamente informar sobre las actividades y avances del futuro hospital materno infantil. Se presume que la intención es conocer las vacancias existentes para poder direccionar las contrataciones y ubicar a sus leales y operadores políticos para poder administrar todo para las campañas electorales y repartir medicamentos.

Sin embargo la doctora no pudo acudir a la convocatoria debido a sus compromisos profesionales. Las críticas de los seccionaleros no se hicieron esperar y pretenden embretar a la galena. No se descarta que pidan su destitución, por el simple hecho de no someterse a los “hurreros” de la seccional.

Según los seccionaleros, para el funcionamiento del hospital materno infantil se realizará la contratación de cien funcionarios y los colorados pretenden ubicar a sus leales y colaboradores de la seccional colorada.

“El centro de salud abierto para todos”

La directora del centro asistencial, doctora Cynthia Ríos, manifestó que las puertas del centro de salud están abiertas para todos los que quieran colaborar para mejorar la institución. Añadió que los dirigentes de la seccional colorada nunca acudieron a su oficina.

“Me convocan a la seccional colorada para hablar sobre la mesa de protección social, pero ese tema se está abordando con el Ministerio de Desarrollo, ya se realizaron reuniones para elaborar las necesidades del centro de salud, que están en poder de las autoridades. Las puertas del nosocomio están abiertas para todos los que quieran colaborar y sin distinción de colores”, expresó la profesional.

La directora también indicó que no existen 100 vacancias para el futuro hospital materno infantil, cuya obra se entrega este vienes al Ministerio de Salud para el equipamiento y contratación del personal suficiente para su funcionamiento.

Intentamos escuchar la versión de la presidenta, Edith Girardoni, con relación a la intención de interpelar a la directora de centro de salud local, pero no respondió los mensajes que le enviamos.

En varios mensajes de texto en un grupo de la seccional colorada se confirman que la verdadera intención es ubicar a sus leales a los cargos en las instituciones públicas.