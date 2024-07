Juez pone cerrojo a otros inmuebles de Wilfrido Cáceres

A través del AI N° 252, y su aclaratoria por AI N° 253, el juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia decretó la prohibición de innovar y contratar, además ordenó y trabó el embargo preventivo sobre tres lotes registrados a nombre de la empresa Inmobiliaria del Este SA (IDESA), los cuales pertenecen a Wilfrido Cáceres.

En tal sentido, las medidas de carácter real impuestas por el magistrado afectan al Lote N° 01, de la Fracción Mirador San Roque, con Cuenta Corrente Catastral Nº 105-24, de Piribebuy, inscripto en la Dirección de General de los Registros Públicos (DGRP) como Finca Nº D12/11619, bajo el Nº 6 al folio 4 y siguientes del 2004.

Igualmente al Lote N° 2 , Manzana 10, de la Fracción Mirador San Roque, Cuenta Corriente Catastral Nº 105-25, de Piribebuy, inscripto en la DGRP como Finca Nº D12/11620, bajo el Nº 6 al folio 4 y siguientes del 2004; y también, Lote Nº 13, Manzana 10, de la Fracción Mirador San Roque, Cuenta Corriente Catastral Nº 105-36, de Piribebuy, inscripto en la DGRP como Finca Nº D12/11631, bajo el Nº 6 al folio 4 y siguientes del 2004.

Sobre los citados inmuebles, el juez Estigarribia decretó el embargo preventivo sobre el Lote N° 01, hasta cubrir la suma de G. 69.680.000; sobre el Lote N° 02, hasta cubrir la suma de G. 61.555.000; mientras que sobre el Lote N° 13, hasta cubrir la suma de G. 66.950.000.

Wilfrido Cáceres y su esposa habrían ocultado bienes

De acuerdo con datos de la imputación presentada por los fiscales Silvio Corbeta y Luis Piñánez, existe la sospecha suficiente de que entre el 24 de febrero y el 29 de mayo de 2019, Wilfrido Cáceres y su esposa Ruth Da Silva, invirtieron, fuera de sus posibilidades reales, en la compra de tres lotes en Piribebuy adquiridos a nombre de la mujer de la firma Inmobiliaria del Este SA.

Así se detalla en el escrito fiscal que, el Lote Nº 01 tiene un costo total de G. 69.680.000 que fue fraccionado en 130 cuotas de G. 536.000; el Lote Nº 02, un costo total de G. 61.555.000 que fue fraccionado en 130 cuotas de G. 473.500, y el Lote Nº 13, un costo total de G. 66.950.000 fraccionado en 130 cuotas de G. 515.000.

De acuerdo con un informe proveído por la propia IDESA al Ministerio Público, los lotes fueron pagados hasta el 6 de abril de 2024, respecto al Lote Nº 01 se pagó la suma de G. 33.232.000, por el Lote Nº 02 la suma de G. 27.936.500 y por el Lote Nº 13 la suma de G. 31.930.000, totalizando hasta esa fecha una inversión de G. 93.098.500.

Los mencionados lotes se traducen en un activo patrimonial del matrimonio, compuesto por Wilfrido Cáceres y Ruth Da Silva, valorado en G. 198.185.000 que a su vez corresponden al valor total de los tres inmuebles. Cabe señalar que si bien, dichos fundos fueron adquiridos en 2019, se presume que deliberadamente habrían sido ocultados de la Contraloría, pues ya tenían conocimiento de que estaban siendo investigados y ello, habría sido con el fin de evitar restricciones legales sobre estos.

Compra de vehículos de alta gama

La investigación llevada a cabo por los representantes del Ministerio Público, también señala que el Cáceres y Da Silva integraron a su patrimonio vehículos que adquirieron de la firma Garden Automotores SA, los cuales les fueron vendidos por José Rodríguez Quiñónez, hermano del intendente de Asunción Óscar “Nenecho” Rodríguez Quiñónez, investigado por la Fiscalía por lesión de confianza por el uso de bonos de la Municipalidad capitalina.

En tal sentido, el 29 de febrero de 2020 Wilfrido Cáceres compró un Kia Rio, con matrícula AADN253, año 2020, negro, por la suma de US$ 22,900. En l ocasión hizo una entrega inicial de UD$ 4,980 y financiando en 60 meses el monto de US$ 17,920, en pagos mensuales de US$ 257 y cinco refuerzos anuales de US$ 500, siendo la codeudora Ruth Da Silva.

Antes, el 21 de setiembre de 2018 Ruth Da Silva adquirió una camioneta Kia Sportage, con placa HFF 616, año 2019, rojo, por US$ 48,500, entregando la suma de US$ 2,450 y financiando US$ 46,050 en 55 pagos mensuales de US$ 624 y cinco refuerzos anuales de US$ 2,346, siendo Cáceers el codeudor.

Según las consideraciones de los fiscales, expresadas en la imputación, las cuotas de los vehículos abonadas en el intervalo de tiempo considerado en el que se habrían dado los ingresos que sobrepasarían las legítimas posibilidades del patrimonio conjunto del matrimonio. Los dos rodados, por su parte, significarían un aumento patrimonial de US$ 71,400.

Matrimonio adquirió bienes por más de G. 5.000 millones

En las páginas de la imputación fiscal se detalla que, según un informe de avalúo remitido por la Senabico, sobre el valor de los muebles y equipamiento de la casa del barrio Lote Guazú de San Lorenzo, los mismos representarían un monto de G. 521.500.000, los cuales al cambio actual correspondería a US$ 70.000.

Sobre ese mismo inmueble, allanado el 13 de mayo último, se pudo determinar que costo real de ambos terrenos fue de G. 280.000.000 y no de G. 100.000.000, como Cáceres y Da Silva habían informado a la CGR. En tanto que la mansión construida sobre los dos terrenos de San Lorenzo, tuvo un valor de G. 1.061.745.750 según un contrato privado para la construcción, con una entrega de G. 100.000.000. Así el valor total de ese bien inmueble corresponde a G. 4.194.476.000, según un tasador de la Senabico.

Por otra parte, sobre el inmueble de Ñemby aún está pendiente el avalúo, el cual fue “vaciado” por el matrimonio tras el el allanamiento de su mansión en San Lorenzo. Sin embargo, se pudo determinar preliminarmente que el el matrimonio invirtió de G. 5.099.367.000 en bienes raíces, amoblamiento, y vehículos por valor de US$ 71,400, cuyos ingresos no le permitían según sospechas.

Es preciso señalar que el 13 de mayo pasado el fiscal Silvio Corbeta imputó por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero a Wilfrido Cáceres, su esposa Ruth Da Silva, y a la asistente en su clínica odontológica Camila Ramírez Gómez; en tanto que el pasado 4 de julio último, los fiscales Corbeta y Luis Piñánez, presentaron imputación contra Cáceres y Da Silva, por los mismos hechos punibles, en la cual incluyeron a Elvira Gómez Ortiz viuda de Ramírez, madre de Camila.