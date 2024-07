Educación sexual: hombres no oyen bien voz aguda femenina; “hábleles bajito”, dice autora de “12 Ciencias”

La escritora ecuatoriana María Judith Turriaga, creadora de los libros “12 Ciencias para la Educación de la Afectividad y la Sexualidad en las escuelas”, estuvo presente en la audiencia pública sobre educación sexual, organizada el jueves por la Comisión de Niñez, Adolescencia y Juventud de la Cámara de Senadores.

En el encuentro, la escritora expuso sobre las teorías en las que se basan los materiales, que serán a su vez la base para la implementación libros de educación sexual en las escuelas públicas, según anunciaron desde el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y desde el Ministerio Nacional de la Niñez y Adolescencia (MINNA).

Una línea utilizada, según Turriaga, es la que ella llamó las “ciencias de las diferencias sexuales”, que considera “una vía investigativa muy interesante”. “A modo de ejemplo, les tengo que explicar que la retina del ojo, femenina, es distinta a la retina del ojo, masculina, esto se descubrió por casualidad”, explicó.

“Los hombres no oyen muy bien la voz aguda femenina, por eso las mujeres casadas siempre se quejan, mi marido no me oye; no es sordo, es hombre (sic), háblele un poquito más bajo o escríbale una nota”

Agregó que el oído también es distinto. “Los hombres no oyen muy bien la voz aguda femenina, por eso las mujeres casadas siempre se quejan, mi marido no me oye. No es sordo, es hombre (sic). Háblele un poquito más bajo o escríbale una nota”, recomendó Turriaga durante la audiencia. Aseguró que esta medida “podría mejorar la relación conyugal”.

Educación sexual: más diferencias entre hombres y mujeres, según autora de “12 Ciencias”

Turriaga remarcó en el Senado que así como con el oído masculino “un poco diferente al femenino”, existen otras diferencias entre hombres y mujeres, como “el modo de afrontar los problemas, la amistad, cómo ven al profesor o qué tipo de literatura les gusta”.

La autora no citó cuál es el estudio que demuestra la diferencia en la retina del ojo ni del oído masculinos y femeninos, aunque aseguró que su obra está llena de bibliografías, tanto en los libros para padres como en los que son para docentes.

Sobre los libros que derivan de las “12 Ciencias”, a los que ahora llaman EASE (Educación de la Afectividad y la Sexualidad en las Escuelas”, la ecuatoriana afirmo: “es la propuesta que los padres paraguayos han querido para los niños en este momento de la vida y de la historia”.

Educación sexual: MEC asegura que proceso de revisión de materiales no terminó

Durante esta misma audiencia, el pastor Miguel Ortigoza, representante en Paraguay de la ONG evangélica de Estados Unidos, Capitol Ministries, aseguró que estos materiales de educación sexual, ya están aprobados para implementarse a la vuelta de las vacaciones de invierno, de manera experimental, en escuelas públicas de cinco departamentos.

Sin embargo, el viceministro de Educación Básica, David Velázquez Seiferheld, desmintió esta información en contacto con ABC TV, aunque sí confirmó que “12 Ciencias” son la base para los libros que preparan sobre este tema.

“La idea es tener el material disponible en aula lo antes posible, pero todavía estamos sin fecha específica de salida, una vez que tengamos todo terminado el proceso, vamos a hacer una presentación”, indicó.

Velázquez agregó que se tomó en parte “12 Ciencias” para elaborar lo que estará disponible en las aulas, con otra parte que es elaboración propia del MEC, más las recomendaciones del Ministerio de la Niñez y Adolescencia (MINNA) y el Ministerio de Salud Pública (MSP).

Educación sexual: MEC confirmó que “12 Ciencias” pasó a llamarse EASE

Velázquez Seiferheld expresó igualmente que el enfoque actual para la educación sexual es la Educación de la Afectividad y Sexualidad en la Escuela (EASE).

El pastor Miguel Ortigoza había dicho en la audiencia del jueves que esta modificación se dio luego de las críticas que recibieron los libros de María Judith Turriaga.

Las principales críticas, de organizaciones de padres, estudiantes, docentes y directores, hacia los materiales de la escritora y docente son el contenido de estereotipos de género, fomento de la violencia, machismo y por supuestamente colocar la responsabilidad de la violencia sexual en los niños, niñas y adolescentes, además de carecer de rigor científico.