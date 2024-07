Educación sexual en escuelas: Griffith dice que la mujer cumple “función biológica” y no rol

Fernando Griffith aseguró que la mujer en la sociedad cumple “una función biológica” y no un rol en la sociedad, durante el conversatorio que se realizó sobre la utilización del libro “las 12 ciencias” en la educación paraguaya para la educación sexual.

“La mujer cumple un rol. La mujer no cumple un rol, la mujer tiene una función, una función biológica, en biología no hay roles, hay funciones y son indelegables y son inalienables y no son cambiables”, aseguró.

Dichas afirmaciones las realizó en el conversatorio organizado por la Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud, de la Cámara de Senadores. Agregó que las premisas de inclusión, diversidad e igualdad son falsas.

“Los tres dioses laicos que hoy son hegemónicos en esa educación posmoderna, que son la inclusión, la diversidad y la igualdad, y las tres cosas falsas, por cierto, completamente falsas, porque no son reales esos conceptos que se manejan como inclusión, diversidad e igualdad”, aseveró.



Cuestionamientos al libro 12 ciencias

Varias organizaciones de padres se pronunciaron con respecto a la intención del Ministerio de Educación y Ciencias de introducir el libro de “12 ciencias” en la malla curricular de la educación paraguaya.

Aseguran que el contenido del mismo es sesgado y que podría generar consecuencias negativas en la educación sexual de los estudiantes.