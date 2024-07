Sinamed: “Otra vez en el Gobierno de Horacio Cartes existen médicos haciendo más de 12 horas”

La secretaria general del Sindicato Nacional de Médicos del Paraguay (Sinamed), Rossana González, recordó que el expresidente Horacio Cartes habría hecho una promesa al gremio de que en 2018 ya no iba a haber médicos haciendo guardias de más de 12 horas, pero esto no ocurrió y ahora “otra vez en el Gobierno de Horacio Cartes”, la situación sigue. “No me equivoqué, digo la verdad”, aseguró.