Incan: se triplicó consumo de medicamentos por demanda de pacientes de IPS y sanatorios privados, dice director

El director médico del Instituto Nacional del Cáncer (Incan), doctor Raúl Doria, dijo hoy a ABC que están con escasez de algunos fármacos en el hospital oncológico. Afirmó que las drogas con stock cero y en stock rojo están en proceso de adjudicación y que ha solicitado una auditoría sobre la demanda actual de ciertos medicamentos, que registran un consumo tres veces superior al habitual.

El médico aseguró que el consumo general de medicinas en el hospital oncológico, que es referencia a nivel nacional, se incrementó un 30%.

“Estamos con escasez de algunos medicamentos, como Filgrastim, que estamos resolviendo con donaciones y Enzalutamida, que está con stock rojo y entrega selectiva a pacientes. También tenemos falta de Carboplatino por un problema de entrega por parte de los proveedores. Hay dos proveedores, pero ninguno tiene”, dijo Doria.

El director general resaltó que solicitó una auditoría para entender la alta demanda de Enzalutamida que, afirmó, se triplicó este año. “Una cosa de locos es el consumo; si pedimos 100, el consumo es 300. La caja cuesta G. 20 millones y tenemos tres proveedores, pero nos quedamos cortos”, refirió el médico.

Incan y la falta de medicamentos: “el problema del IPS se agravó este año”, afirma Doria

Consultado si el alto consumo que registra el Incan y la falta de medicinas sería por la demanda de los asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS), el médico respondió que “en un 100% tiene que ver con la atención de pacientes privados” y que “el problema con el IPS se agravó este año”.

“Fulvestrant y Cetuximab, por ejemplo, no están en el listado básico de medicamentos del IPS. Varias veces ya hablamos de esto, pero no pasa nada. En el Incan tenemos médicos que están abarrotados de pacientes del IPS que buscan estos medicamentos”, afirmó Doria.

El médico agregó: “Todos somos paraguayos y merecemos atención médica, pero dame presupuesto, sin dinero no podemos asistir a todos. En el Incan tenemos una demanda que aumento el 30%”.

En HNI, incitan a pacientes a publicar videos, dice Doria

El doctor Doria habló también sobre los centros descentralizados del Incan, principalmente del Hospital Nacional de Itauguá (HNI), donde reconoció que están teniendo problemas.

Recientemente, pacientes publicaron videos en redes sociales, denunciando la carencia de medicamentos. Doria aseguró que esto ocurre por el control de fármacos que realizan desde el Incan.

“Ellos claman que no les entregamos lo que piden, pero no les vamos a entregar lo que no está justificado. Hay muchos a quienes no les gusta el control e incitan a los pacientes a publicar videos”, dijo.

El médico refirió que ya realizaron tres reuniones administrativas con el Hospital Nacional y, que aparentemente, llegaron a un entendimiento.