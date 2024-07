Incan: personal de salud y pacientes, piden inmediata intervención del hospital oncológico

Ayer, el doctor Raúl Doria, director general del Instituto Nacional del Cáncer (Incan), cambió de postura y anunció que se dejó sin efecto la polémica prohibición a médicos del hospital, de no recetar medicamentos y estudios complementarios que no estén disponibles en el establecimiento público. Según Circular N° 17 del viernes 5 de junio, las prescripciones o recetas de fármacos que no forman parte del listado básico del hospital, debían ser autorizados por el jefe de servicios y la Dirección General.

Pese a que la medida quedó sin efecto e incluso, el director general del Incan pidió perdón a los pacientes, alegando que la intención era ordenar el hospital y que la “prohibición” fue malinterpretada por los medios de comunicación, tanto el personal de salud como los pacientes oncológicos, exigen la urgente intervención del establecimiento por parte del Ministerio de Salud Pública (MSPBS).

Incan: denuncian irresponsable conducta de autoridades del hospital

En un comunicado emitido por el Sindicato de Enfermeros del Incan (SEINC), denuncian la conducta irresponsable de las autoridades del hospital público, principalmente del director general Raúl Doria y, del director médico doctor Gustavo Campos Barreto. “Se evidencia nuevamente la intensión de precarizar cada vez más el funcionamiento de la institución y la exposición al martirio de los pacientes y sus familias”, dice el comunicado de SEINC.

El documento dice también: “Constantemente venimos acompañando y denunciando diversas carencias en cuanto a la provisión discontinua de insumos básicos, de medicamentos oncológicos y, de servicios laboratoriales y de diagnósticos, así como una falta de gestión oportuna en el hospital del cáncer”.

Juana Ferreira, del Sindicato de Enfermería del Incan resaltó incluso, que las denuncias realizadas, han desencadenado hechos de persecución hacia el personal de salud del hospital. Aseguró que no se trata de hechos únicos ni aislados.

Ferreira aseguró, que son numerosas las falencias y que ya a pasado demasiado tiempo desde la asunción de las actuales autoridades, y aún así no hay mejoras en el hospital público.

Enfermeras y pacientes, exigen urgente intervención del Incan

Desde el Sindicato de Enfermería así como también desde la Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares (Apacfa), han solicitado a la ministra de Salud, María Teresa Barán, la inmediata intervención del hospital oncológico. Refieren que es necesario antes de tener que “lamentar más tragedias por las malas decisiones de los directivos actuales”.

Juana Moreno, presidenta de la Apacfa aseguró que como asociación apoyan y comparten la solicitud de urgente intervención. Aseguró, que las demás asociaciones están en igual postura.

El personal de salud y pacientes del Incan, anunciaron además, que de no obtener la respuesta esperada, realizaran un llamado a la ciudadanía para apoyar una movilización.