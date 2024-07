El dinero que recibió Nenecho en cuatro años y en qué lo gastó

El desvío de G. 500.000 millones de bonos que eran para obras en la Municipalidad de Asunción, que es investigado por la Fiscalía, nos lleva a hacer un análisis de los recursos que ha tenido disponible el intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR- Cartista) y qué ha hecho con ellos.

En el 2020, los ingresos fueron de G. 665 mil millones solo entre ingresos corrientes y de capital, excluyendo los préstamos y bonos. En el 2021, este número subió a G. 775 mil millones; en el 2022, a G. 883 mil millones, y finalmente, el año pasado llegó a G. 959 mil millones (ver cuadro 1).

Lea más: Fiscalía debe dar ejemplo en el caso Nenecho, advierte Ángel Devaca

No obstante, el intendente, en vez de enfocarse en invertir en la ciudad, ha derrochado en salarios, incluso aumentando la nómina de funcionarios. En 2020 y 2021, “Nenecho” había contratado a 1.000 personas, sumando unos 9.000 funcionarios.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los gastos en servicios personales en el 2020 (primer año de gestión de Rodríguez) fueron de G. 501 mil millones, por lo que solo le “sobraban” G. 164 mil millones para todos los demás programas (obras, compras, servicios, adquisiciones, pago de deuda, licitaciones, entre otros).

Nenecho: mayoría de ingresos fue directo a salarios

En el 2021, el gasto en salarios y bonificaciones fue de G. 619 mil millones, por lo que solo quedaban G. 156 mil millones para todos los servicios de la comuna durante un año.

En el 2022, se gastaron en servicios personales G. 677 mil millones, lo que “dejó” G. 206 mil millones para los otros programas. Finalmente, en el 2023 el gasto en ese concepto fue de G. 726 mil millones, dejando para todo lo demás, G. 233 mil millones.

Lea más: Casa de Lizarella Valiente: esta es la millonaria diferencia de precio entre la oferta y lo que supuestamente le costó

Con el argumento de que el dinero no le alcanza para realizar obras, el intendente realizó cuatro emisiones de bonos durante su periodo (Ver info.), por un total de G. 855 mil millones. No obstante, muchas de las obras no fueron hechas, el remanente ya no aparece en las cuentas bancarias y los extractos muestran que se habría utilizado en salarios nuevamente parte del dinero.

A esto se suma que el intendente aumentó cada año el monto de los préstamos de déficit temporal de caja (Ver cuadro 3), llevando a la comuna a un nivel de endeudamiento extremo.

Nuevo préstamo de Nenecho, por unos G. 300.000 millones, se aprobaría mañana

Actualmente hay un nuevo pedido de préstamo a tres bancos, por un total de G. 299.000 millones, en estudio en la Junta Municipal. Ayer, ediles lo debatieron en comisión y se contará con dos dictámenes. Opositores adelantaron que pedirán el rechazo.

Lea más: Desvío de Nenecho: pagaron G. 29.866 millones en sueldos y aguinaldos con las cuentas de bonos

Los dictámenes se tratarían en la próxima sesión ordinaria mañana, miércoles. La mayoría colorada más los liberales leales a Nenecho, darían la aprobación.

Junta Municipal colorada debe intervenir, dice Johanna Ortega

La diputada por Asunción, Johanna Ortega (PS), aseveró que la municipalidad debería ser capaz al menos de financiar sus gastos corrientes como salarios con sus tributos y no recurrir a los bonos, como lo hizo el intendente Óscar Rodríguez. Extractos que proveyó la propia municipalidad en respuesta a un pedido de acceso a la información, prueban que se utilizaron fondos de cuentas vinculadas a los bonos, para pagar sueldos.

Señaló que hay dos cuestiones graves, primeramente los delitos cometidos a partir de la utilización de los bonos para gastos corrientes, pero “lo más grave es lo que tenemos a largo plazo, que es que la municipalidad está en quiebra, o sino por qué se usarían los bonos”.

Lea más: Desvío Nenecho: Fiscalía allanó la Municipalidad y esto es lo que incautó

Acusó al intendente de llevar a cabo una sobrecontratación de funcionarios, por encima de lo que la comuna podía financiar.

“Cesar Escobar se lava las manos”

Con relación a la Junta Municipal, Ortega expresó que hay una “situación de complicidad especialmente con los concejales oficialistas”, ya que guardan silencio ante el escándalo del desvío de G. 500.000 millones de bonos que eran para obras.

“Más allá de que existan otras instituciones que están haciendo su trabajo de investigar, obviamente lo que corresponde es que la Junta sea la que, por una mayoría, intervenga al ejecutivo municipal”, sentenció.

Lea más: Desvíos de Nenecho: en un día, pagaron sueldos por G. 8.636 millones desde cuentas de los bonos

La diputada se refirió al presidente de la Junta Municipal, Cesar Escobar (ANR - cartista) y refirió que solo “se lava las manos”, al estar tibio ante lo que ocurre, ya que “le corresponde asumir a él, como líder, la intervención, porque si tuvo los votos para ser electo presidente, él es la pieza clave”.