Dos organizaciones exigen que ley anti-ONG sea clara y no están en contra de la transparencia

El Denide y la Fundación Moisés Bertorni expusieron sus posiciones sobre la propuesta de normativa “anti-ONG” que el movimiento Honor Colorado impulsa en el Congreso Nacional. Marité Rasmussen, presidenta del consejo de Denide sostuvo en ABC TV que el proyecto es ambiguo y puede significar el fin de varias ONG.

“Los artículos no están claros. Existe una ambigüedad que no nos aclara los alcances. Nosostros nos basamos en apoyo de la ciudadania, hay 120 usuarios con discapacidad intelectual que podrían quedar sin servicios”, resaltó.

Puntualizó que siempre rinden cuentas al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y a la Contraloría, incluidos los contratos de los que trabajan en la ONG. “Si nos piden más cosas para rendir no podremos”, lamentó. Reconoció que tienen un acuerdo con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para certificar sus capacitaciones.

Otro punto que es incierto, es de las contribuciones que tiene que estar en el presupuesto. “Esperamos un diálogo concensuado”, dijo.

“Estoy en contra de que se incluya al sector privado”, enfatizó Speranza

También en ABC TV se explayó Yan Speranza, director de la Fundación Moisés Bertoni. A su parecer hay artículos que no aclaran los alcances. “Estoy en contra de que se incluya al sector privado. Los requisitos duplican cosas que ya existen. ¿Por qué no se facilitan las gestiones de controles?”, cuestionó.

Además criticó que se generarían sanciones que son descomunales con multas de U$S 350 mil, lo que produciría un desincentivo.

“Si me descubren facturas ilegales me tienen que caer encima, estoy a favor de transparencia. ¿Por qué no se puede ejecutar un recurso privado sin incluir en el presupuesto?”, volvió a cuestionar. Afirmó que su sector no está en los Consejos del Gobierno.

“Yo quiero trabajar con el Estado. Creo que el Estado puede consultar a las organizaciones de la sociedad civil”, refirió.