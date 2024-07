Incan: médicos y pacientes cuestionan desmantelamiento de costoso equipo de braquiterapia

El doctor Raúl Doria, director general del Instituto Nacional del Cáncer (Incan), aseguró el martes último a ABC, que el servicio de braquiterapia que brinda el hospital referencia a nivel país en atención oncológica, no será perjudicado con el desmantelamiento de uno de los dos equipos de tratamiento. No obstante, las explicaciones que realizó el médico, no convencen a los pacientes, así como tampoco a los médicos especialistas en el área.

Según Doria, el equipo a desmantelar, está fuera de servicio hace tiempo, ya que requiere de una fuente de iridio que estaba en proceso de adjudicación. Aseguró que existen otros métodos más eficaces y menos invasivos que la braquiterapia para ciertos tipos de cáncer, razón por la cual se decidió cancelar al compra, desmantelar y donar el equipo.

Además de los pacientes, que afirman que la decisión tomada por Doria perjudicará el servicio del Incan y, el tratamiento de los enfermos, médicos especialistas en oncología, han salido al paso para criticar el desmantelamiento del costoso equipo biomédico.

Incan: exdirector médico dice que desmantelamiento es “gravísimo”

El doctor Marcelo Galli, exdirector médico del Incan, es uno de los profesionales oncólogos que remarcó el grave error de desmantelar el equipo médico de braquiterapia. En setiembre del 2023, el doctor Galli renunció a ser director médico del Incan y, un mes después abandonó también su lugar como médico en el hospital, afirmando que a Doria “le queda grande el cargo”.

“Es gravísimo. Doria desmanteló uno de los equipos más importantes del Incan que sirve para hacer radioterapia para muchos tipos de cáncer. Hizo desmantelar para poner un tomógrafo, no tiene ni pie ni cabeza y causó un revuelo general entre los pacientes y los colegas. No se entiende por qué toma esas decisiones tan desacertadas con un desconocimiento absoluto de la radioterapia”, opinó.

Médicos del Incan denuncian “bestialidad”

Médicos oncólogos del Incan, que pidieron no revelar sus datos personales, también cuestionaron la decisión tomada por la Dirección General, afirmando que se trata de una “bestialidad”.

“Ese era el único equipo que tenía todos los aplicadores para las diferentes patologías con braquiterapia; esófago, pulmón, mama, lengua. Sacaron sin autorización de la empresa representante”, afirmó uno de los médicos del Incan.

Otro médico opinó: “Están matando un equipo que tiene la posibilidad de hacer muchísimos tipos de aplicaciones. La braquiterapia no termina en los pacientes ginecológicos, hay muchos tipos de aplicaciones, pero con esto (desmantelamiento), directamente se elimina”.

“Manifiesta un desconocimiento total acerca de la radioterapia”, afirmó otro médico del hospital de Areguá.

Raúl Doria, quien asumió como director general en agosto del 2023, es duramente cuestionado desde hace tiempo y, en más de una ocasión, los pacientes ya pidieron “su cabeza”. Recientemente, tras una serie de manifestaciones realizadas por los pacientes tras decisiones tomadas por la Dirección General, el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) “salvó” a Doria y destituyó al doctor Gustavo Campos Barreto como director médico.