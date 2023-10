Exdirector médico del Incan finalmente renuncia al hospital tras denunciar persecución

En setiembre pasado, el doctor Marcelo Galli renunció a ser director médico del Instituto Nacional del Cáncer (Incan), tras realizar su descargo hablando de conspiración y traición. Hoy comunicó que oficialmente también dejará la institución.

“Hoy me retiro del que fuera mi segundo hogar. No me voy por una cuestión contractual, sino porque mis principios y valores como persona, médico y ciudadano libre no me permiten subyugarme al arbitrio del patrón de turno. La ética médica él no la tiene, ni la educación y empatía hacia el trato con los enfermos... Se me hace muy difícil transigir un esquema de trabajo prebendario”, reclamó.

El médico sostuvo que fue víctima de conspiración, calumnias e injurias por no ser parte de un esquema servil. “Me voy porque no comulgo la hipocresía. No comparto la arrogancia y el autoritarismo de quien, jactándose de su condición de poderoso, amenaza y consigue ‘silenciar’ a la prensa o a quienes lo denunciaron en su momento”, agregó.

“Le queda grande el cargo”

En otro momento, insistió en que al “patrón de turno le queda muy grande el cargo que ocupa”. Aseguró que es un mentiroso y autoritario y que solo “el poder” lo sostiene en el cargo, pese a no ser un “servidor público”.

“Le recomiendo al patrón de turno, y con mis años de experiencia como director médico, que deje de proyectar ilusiones, comprar voluntades y prostituir funcionarios con inversiones ridículas e innecesarias, como una oficina céntrica o áreas sociales y recreativas o canchas de fútbol y vóley. Dedíquese a los pacientes y sus necesidades, que el presupuesto del Incan es sagrado. No tiene vergüenza, usted es un inmoral movido por la vanidad”, acusó.

El doctor Galli confirmó a ABC Color que ahora va a prestar servicios en el Hospital San Pablo.

Un quirófano con “lluvia” en el Incan

Actualmente, la dirección general del Incan está a cargo del doctor Raúl Doria. El conflicto entre él y el doctor Galli se originó tras el video viralizado en el cual se observa la manera en que chorrea agua del techo en medio de un quirófano en el cual un paciente estaba siendo intervenido.

El agua salía de una cañería aparentemente y el doctor Galli dijo que toda la responsabilidad era de la Dirección General, que ordenó trabajos en el techo del quirófano sin comunicar a la Dirección Médica para prever este tipo de situaciones.

