“No puedo volver a Paraguay porque...”: el testimonio de un joven compatriota que migró a España

“Hoy te quiero contar por qué no quiero volver a Paraguay, aún”, comienza diciendo Gianni Morales (24) en un video que rápidamente se viralizó en la red social TikTok en el que el joven compatriota, residente en España, cuenta su historia como migrante.

Un hecho no menor de su historia es que Gianni es un chico trans, con todo lo que eso significa teniendo en cuenta los rasgos de discriminación que todavía perduran en nuestra sociedad.

En un impactante video de poco más de un minuto, Gianni resumió el sentir de muchos jóvenes paraguayos que tuvieron que dejar su tierra para buscar un futuro mejor para ellos y para sus familia y que, a la distancia, miran con tristeza la realidad que vive su sociedad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En esta nota te contamos un poco de su historia y lo que nos contó desde Madrid.

Lea más: Matrimonio igualitario: cuatro historias de parejas paraguayas para las que el amor fue más fuerte

Gianni Morales: “Un suspiro dice más que mil palabras”

En sus redes sociales, Gianni muestra parte de su vida en Europa y se comunica con sus seguidores sobre su vida como un joven paraguayo migrante que lucha por sus sueños, pero también aprovecha esa plataforma para ser la voz de aquellos que por muchos motivos no pueden hablar.

“Claro que me gustaría estar sentado ahora con mis amigos tomando un ‘fatuvi’, claro que me gustaría estar ahora tomando tereré sentado en el patio, pero no”, dice visiblemente emocionado. “No puedo estar en mi país porque en mi país no hay oportunidad para los jóvenes. No puedo estar en mi país porque no hay ayuda para los artistas”, agrega.

No puedo estar en mi país, porque en mi país matan a las personas homosexuales y a los transexuales Gianni Morales, joven migrante paraguayo

“No puedo estar en mi país porque en mi país matan a las personas homosexuales y a los transexuales. No puedo estar en mi país porque no hay buena educación, porque vos vas al hospital para morirte”, dice en otra parte del mensaje.

“No puedo estar en mi país porque ahí no hay política, hay narcopolítica. Y acá estoy, en un país que no es el mío, aferrándome a un suelo frío, aferrándome a un sueño de algún día poder volver con los míos”, concluye.

Lea más: OEA: ¿Qué le respondió Peña a las organizaciones LGTB?

Una historia de superación

En contacto con ABC, Gianni nos contó que es de Ciudad del Este y que pese a haber pasado la mayor parte de su vida fuera del país, se siente profundamente paraguayo.

Nos contó que estuvo los primeros 15 años de su vida viviendo entre Chile, Brasil y Paraguay y que a los 18 años, fruto de muchas situaciones dolorosas de su vida, intentó quitarse la vida. “La depresión, la falta de trabajo, la discriminación y las drogas, pero aquí estoy parado para contar mi historia”, cuenta.

Agrega que llegó a vivir en las calles en nuestro país, donde en varias ocasiones sufrió intentos de abuso, tras lo cual fue a vivir al Brasil, donde estuvo hasta sus 21 años. Allí trabajó como traductor, pero también trabajó en las calles como vendedor, intentando salir adelante.

Estando en Brasil, cuenta, decidió viajar a España para seguir buscando un mejor porvenir, luego de haber tenido recaídas en su depresión. El apoyo de su madre fue fundamental, cuenta.

Su nueva vida en España

Gianni cuenta que ir a España fue para él como volver a nacer. “Venir aquí me abrió la mente y muchos caminos. Se puede decir que me sano muchas heridas que me dejó la gente de Paraguay, me hizo ver y sentir que no estoy mal de la cabeza”, cuenta.

“Acá nadie te mira de mala manera ni se fija en como vas vestido, es impresionante el impacto cultural. Creo que la peor herida que tengo de Paraguay fue cuando iba a pedir trabajo a grandes empresas y me decían ‘no contratamos gente como vos’”, agrega.

“A pesar de hablar 5 idiomas y tener un título, eso en Paraguay, nunca me sirvió. Hoy soy otra persona y pude salir adelante, pero todavía me duele mi país, me duele la corrupción me duele ver morir a los padres de mis amigos enfermos en los hospitales por falta de insumos”, añade.

“Me duele ver la poca oportunidad laboral para los jóvenes y me duele en el alma ver que ningún artista salga adelante. En Paraguay la única manera de surgir es haciendo el ridículo a cambio de 4 monedas”, lamenta.