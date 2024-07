Ambulancias abandonadas: lo que dice el dueño de taller que ya recibió pagos por reparación

Varias ambulancias del Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social (MSPBS) están abandonadas frente al taller Botana, en el barrio San Pablo de Asunción.

Tres unidades principalmente se encuentran en total estado de abandono, en plena vía pública, conforme pudo verificar esta mañana el equipo de ABC. Una ambulancia de la marca Toyota modelo Land Cruiser y dos Mercedes Benz, modelo Sprinter, una perteneciente al Hospital General de Barrio Obrero (HGBO) y otra de “soporte avanzado” del Hospital Indígena San Roque González de Santa Cruz, que está ubicado en Limpio.

Carlos Luis Patiño, propietario del taller, alegó esta mañana en ABC TV que algunas unidades siguen en reparación por falta de repuestos, mientras que otras están abandonadas por falta de presupuesto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Algunos ya no tienen presupuesto. Algunos no tienen repuestos porque no hay representantes. Estamos queriendo cumplir lo que es obligación mía, vamos a solucionar”, aseveró.

Lea más: Salud pagó millones por reparación de ambulancias pero siguen en el taller

Buscan repuestos en el exterior

Comentó que está buscando importar de Brasil repuestos para la caja de cambios de la ambulancia tipo Toyota modelo Land Cruiser por la que, conforme a la planilla de pagos a la que accedió ABC, la cartera sanitaria había pagado G. 20.000.000 el 14 de diciembre último.

Patiño también señaló que algunas unidades llegaron hasta su local con la promesa del Ministerio de Salud de hallar presupuesto; sin embargo, el ente terminó desistiendo al verificarse que la reparación supera el precio conveniente.

Agregó que tampoco desde la regencia sanitaria vuelven a buscar estos vehículos, por lo que quedan abandonados en el taller o la vía pública.

En esta condición se encuentran los dos vehículos tipo Mercedes Sprinter, una del Hospital de Barrio Obrero y otra de la localidad de Limpio, según precisó el propietario del taller.

Insistió en su responsabilidad

Patiño, finalmente, insistió en su responsabilidad sobre los vehículos por los cuales ya se pagó hace meses y siguen sin ser reparados.

“Me hago responsable de todo lo que asumo. Intentamos hacer bien los trabajos, pero de repente tenemos algunas falencias, nadie está exento a no tener problemas”, mencionó.

Asi también, reveló que una ambulancia de Villa Hayes será retirada esta mañana.