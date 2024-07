Escuela espera aula hace 4 años: MEC prometió conclusión de Engineering para octubre

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) se comprometió a terminar un aula para octubre en la escuela pública Delfín Chamorro, del barrio Roberto L. Petit de Asunción, según comentó el director de la institución, Hernán Mercado.

La obra comenzó en el 2020, se paralizó durante la pandemia del Covid y se retomó recién en octubre del año pasado.

Lea más: MEC: tras vacaciones de invierno, alumnos volvieron a clases con las mismas precariedades de siempre

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La constructora adjudicada fue la empresa Engineering S.A., propiedad de Juan Andrés Campos Cervera. Campos Cervera tiene conexiones con el ex presidente Mario Abdo Benítez y la ex primera dama Silvana López Moreira, según publicaciones de nuestro diario. El nexo de Engineering S.A. sería el hermano de la ex primera dama, Jorge López Moreira, amigo cercano de Campos Cervera.

“Nos dijeron en el MEC que la obra estaría más probablemente en octubre. Esperamos ya el año que viene contar con este nuevo espacio”, resaltó el director Mercado.

Construcción de aula avanza lento en escuela Delfín Chamorro

En un recorrido de nuestro diario por la obra, dos empleados contratados por Engineering S.A. se encontraban trabajando. La obra avanza, pero a paso lento.

Lea más: Desde hace 4 años esperan avance de obras en el Colegio Stella Maris

El director también apuntó a los varios días de lluvia que hubo entre junio y julio, como otro motivo por el que las obras están tomando más tiempo en concluirse.

En febrero, el ministro de Educación, Luis Ramírez, había asegurado que tras llegar a un acuerdo con la firma privada, los trabajos concluirían en dos meses, es decir, en abril, pero este plazo no se cumplió.

A principios del mes, en la escuela Stella Maris también denunciaron que los trabajos a cargo de Engineering S.A. presentaban nulo avance luego de cuatro años.

La constructora de Campos Cervera fue adjudicada en el 2020 para construir aulas en 16 centros educativos de Asunción. Las obras no estaban concluidas a principios de este año lectivo. Hoy preguntamos al MEC sobre el avance de las obras, pero no respondieron.