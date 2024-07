Incan: Gobierno quiere desviar atención y engañar a pacientes oncológicos, afirman

Médicos y pacientes del Instituto Nacional del Cáncer (Incan) están en pie de guerra y piden desde hace semanas la intervención del hospital, así como la “cabeza” del director general, doctor Raúl Doria. Afirman que el Gobierno Nacional, mediante el Ministerio de Salud Pública (MSPBS), busca desviar la atención de los problemas que tienen en el hospital oncológico y “endulzar” a los pacientes con la compra de equipos biomédicos con el dinero recuperado del mecanismo Covax.

Lea más: Covax: Gobierno anuncia que se recuperó parte del dinero y adelanta cómo lo usarán

María Teresa Barán, ministra de Salud, junto con otras autoridades del Gobierno, anunciaron ayer que Paraguay recuperó US$ 3,5 millones que se habían acreditado al mecanismo Covax para la compra de vacunas que no llegaron, durante la pandemia de covid-19. La autoridad ministerial afirmó que el dinero será destinado a la atención de pacientes oncológicos, con la compra de dos aceleradores lineales; uno para Encarnación y otro para Ciudad del Este.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Incan: duras críticas contra director del hospital y ministra de Salud

Pese a que el anuncio fue bien recibido, se criticó el momento, ya que ocurre en “coincidencia” con las críticas que pacientes y médicos están realizando a la administración del doctor Raúl Doria, quien ordenó recientemente el desmantelamiento de un costoso equipo de braquiterapia.

“La ministra (Barán) está siendo arrastrada por esta situación insostenible, que la pone en un papel tan ridículo como ofensivo. Debería sacarse de encima ese lastre (Doria) y dar muestras de solidaridad, empatía y amor por el prójimo. No venga con el cuento de la compra de dos aceleradores; la ciudadanía no quiere escuchar esas mentiras, no quiere oír promesas absurdas caídas del cielo”, criticó Marcelo Galli, exdirector médico del Incan.

Lea también: Incan: médicos hablan de “falta de capacidad” y pacientes protestan contra gestión de Raúl Doria

El doctor Galli agregó: “Usted sabe que el Estado dilapida US$ 100 millones al año en seguros VIP y nunca dijo nada. Ahora que van a caer del cielo US$ 3,5 millones, sale con el misericordioso anuncio de invertir en pacientes oncológicos. Y cuando se trató el impuesto al tabaco, ¿dónde estaban usted y Doria?”.

Santiago Peña debe evaluar su gobierno, dicen pacientes

Juana Moreno, presidenta de la Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares (Apacfa), pidió por su parte que el presidente de la República, Santiago Peña, haga una evaluación de su gobierno y que las autoridades nacionales dejen de vivir en un “país maravilloso” que la ciudadanía desconoce.

“Le pedimos a Peña que haga una evaluación de la salud, de cómo está realmente su gobierno. Habla de construir hospitales, pero por qué no se optimizan los que ya están, mejorar la infraestructura en el Incan, por ejemplo. Hace diez meses venimos escuchando que se va a hacer (el mejoramiento del hospital); va a cumplir un año este gobierno y no hemos visto aún un solo ladrillo”, cuestionó.

Lea más: Crisis y segundo intento de interpelar al jefe del Incan

Los pacientes también criticaron los dichos de la ministra de Salud, que en un medio de comunicación refirió que algunos pacientes con cáncer pueden esperar si su caso no es urgente. “Fue una declaración totalmente desafortunada, porque ella considera que el paciente con cáncer puede esperar; pero con el cáncer, todo es urgente. El paciente no puede esperar para recibir un tratamiento, para recibir un diagnóstico; para qué se llena la boca hablando de prevención entonces”, criticó.

Justamente, hoy se difundió el caso de un paciente con cáncer que falleció en una silla del Hospital de Ciudad del Este, a la espera de una cama. Así también, se conoció el caso de una familia que está vendiendo todos sus bienes para el tratamiento de su hija con leucemia. Ambos casos causaron indignación en la ciudadanía.

Interpelación a Doria y Barán se decide mañana

La Cámara de Diputados tendrá mañana la segunda oportunidad de, al menos, tratar de mostrar interés y empatía hacia los pacientes oncológicos. En el 11er punto del orden del día de la sesión ordinaria, fijada para las 9:00, figura el estudio del proyecto de ley “que cita e interpela al Dr. Raúl Doria, director del Instituto Nacional del Cáncer, y a la Dra. María Teresa Barán, ministra de Salud Pública y Bienestar Social”.

Lea también: Incan: qué preguntas deberán responder el director Doria y la ministra Barán, si prospera interpelación

El pedido fue presentado hace dos semanas por diputados opositores. En el caso de Doria, es la segunda vez que se solicita su interpelación; en la primera ocasión, fue salvado por la mayoría cartista, que alegó que el médico necesitaba tiempo para trabajar.