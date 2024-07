Paciente oncológico falleció en una silla mientras esperaba una cama

Sentado en una silla y sin poder acceder a una cama para su internación, Víctor Fariña falleció el domingo en el Hospital Regional de Ciudad del Este. Según la Décima Región Sanitaria (Alto Paraná), el paciente oncológico había ingresado el viernes con un dolor intenso y su diagnóstico era “leucemia linfoblástica en estado terminal avanzado”.

Asimismo, detalla que recibía tratamiento paliativo y fue atendido en la sala de reanimación, donde le habrían administrado morfina, recibió una transfusión de sangre y supuestamente estaba bajo vigilancia médica, pero en ningún momento mencionan que estaba en una silla.

“Debido a la avanzada etapa terminal de su enfermedad, los esfuerzos se centraron en proporcionar un tratamiento paliativo adecuado hasta el momento de su fallecimiento. Extendemos nuestras sinceras condolencias a la familia del paciente en este difícil momento”, indican en su comunicado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En la parte final de su escrito reiteran su “compromiso con la atención médica de calidad”, aunque casos como este demuestran otra realidad.

Lea más: Pacientes oncológicos protestan por desmantelamiento de equipo vital y negación de estudios en el Incan

Vecino de paciente fallecido: “¿Hasta cuándo?”

Por su parte, Carlos Jara, un vecino de Fariña que lo acompañó hasta el último momento, publicó en redes sociales una disculpa hacia su amigo y cuestionó hasta cuándo las personas seguirán muriendo en los pasillos de los hospitales.

“Perdón, Víctor, che ra’a… gran pu… ¡¡¡Cómo dueles, Paraguay!!! ¿¿¿Hasta cuándo se va a morir la gente así en los pasillos de los hospitales??? Solo me pedías una cama, una miserable cama no pudimos conseguirte y te fuiste de este mundo así, en medio de tanto dolor… Te fallé, te fallaron los encargados de la salud en el país. Solo me pediste ayuda en un momento de dolor; ahora vamos a cumplir tu última voluntad y te vas a tu ciudad natal... Prometo cuidar a tu princesa de 8 meses y hacerle su festejo de primer añito donde tanto querías alcanzar vivir… ¡¡¡Perdón, Víctor querido!!! Que vayas en los brazos de Dios, donde ya no hay dolor”, fue parte de lo que escribió Jara.

Lea más: Pacientes oncológicos piden a la fundación “San Peregrino” no cerrar la “Posada Emily”