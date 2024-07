Mecanismo Covax: Paraguay fue el único país que rechazó condiciones impuestas y recuperó dinero abonado

El procurador general de la República, Marco Aurelio González, recordó que el Mecanismo Covax nos había puesto como fecha límite el mes de setiembre y nos intimaron a que teníamos que aceptar pagar una tasa de salida para retirarnos del trato.

Dinero ya está depositado

Marco Aurelio González confirmó que ya está oficialmente depositado en la cuenta del Ministerio de Salud Pública el dinero que pudimos recuperar del Mecanismo Covax, que durante la pandemia se comprometió a proveernos de vacunas anticovid pero incumplió la segunda parte de la entrega, quedando un saldo a favor de Paraguay que nunca nos reembolsaron, hasta que finalmente ahora lo hicieron tras largas negociaciones que llevaron a un arreglo.

Si bien el dinero no se recuperó en forma total, el procurador explicó que las opciones eran aceptar un pago al contado o un pago fraccionado que dependería de que reciban fondos de una productora fabricante de vacunas, pero el Gobierno paraguayo prefirió no correr el riesgo de que luego no paguen y optó por recibir la plata al contado. Así que esta fue la propuesta que se aceptó.

Arbitraje nos saldría mucho más caro

También teníamos la opción de ir a arbitraje, lo cual nos costaría como mínimo US$ 1.500.000 entre honorarios del tribunal, un estudio jurídico especializado en la ley inglesa, gastos administrativos, etcétera. Todo este largo trámite daría como resultado prácticamente la misma cifra que recuperamos ahora. Incluso, corríamos el riesgo de que el Mecanismo Covax nos reclame el pago de esa garantía de US$ 38 millones.

Les habíamos depositado US$ 6.500.000

Este caso comenzó cuando Paraguay se comprometió a comprar 3 millones de dosis de vacunas anticovid, pagando algo más de US$ 40 millones. Nuestro país hizo un depósito inicial de US$ 6.500.000, por los cuales recibimos 700.000 dosis de vacunas. El saldo a favor que teníamos era de US$ 5.600.000. De ese dinero, recuperamos ahora US$ 3.479.686.

El procurador explicó que, a partir de ahora, el caso Covax ya es un capítulo cerrado. Eso significa que tenemos que olvidarnos del saldo de casi US$ 2 millones de diferencia que ya no nos devolvieron, así como también de que puedan ejecutarnos la garantía de US$ 38 millones que había firmado el entonces ministro de Hacienda.

Recordemos también que el Mecanismo Covax, además de que se estaba quedando con nuestro dinero, insistía en que era Paraguay el que debía pagar nuevamente una tasa de salida del mecanismo.

“Nos plantamos en todas las conversaciones”

El procurador resaltó la posición firme que mantuvieron en todo momento funcionarios como la ministra de Salud y el presidente de la República, quien dio indicaciones precisas de no ceder y no perder ese dinero abonado.

“Nos plantamos en todas las conversaciones, a través de correos electrónicos, videoconferencias y viajes. En todo momento, ellos insistían en una postura que Paraguay rechazaba, hasta que llegó esta propuesta y nos decantamos por aceptar”, relató el procurador.

Según quedó registrado en el comprobante de la transferencia, el dinero fue devuelto por GAVI Finanzas Service.

Paraguay, el único que rechazó pagar tasa

El procurador recordó que, tiempo atrás, el Mecanismo Covax nos había puesto como fecha límite el mes de setiembre y nos intimaron a aceptar pagar la tasa de salida.

Esa misma propuesta se la dieron a todos los países y Paraguay fue el único que salió públicamente a decir que no correspondía y rechazó esas condiciones.

“Hicimos averiguaciones porque queríamos aliarnos con otras naciones para ser más fuertes, pero los pocos países con quienes contactamos nos dijeron que iban a pagar la tasa de salida”, explicó el procurador.