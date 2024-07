Se debe actualizar la ley para controlar las ventas clandestinas por internet, plantea DNIT

Ante la detención de un hombre por la venta de un celular robado, en la zona de Nanawa, el director nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Óscar Orué, señaló que hoy es difícil controlar las ventas clandestinas por internet sin la existencia de una denuncia. Indicó que generalmente escapa de la posibilidad de la institución controlar ese tipo de hechos.

“En primer lugar recomendamos a la gente que no compre ofertas por internet sin la factura correspondiente o la existencia de un local específico identificado”, señaló en contacto con ABC Cardinal.

DNIT plantea que se pida RUC para publicitar en redes

El titular de la DNIT añadió que la ley vigente de Tributación no les permite tomar acciones ante ventas clandestinas. “Debemos actualizarla para poder restringir o clausurar cuentas y páginas de internet”, mencionó.

Además, también contó que están planteando más controles con respecto a las publicidades en las redes sociales. “También estamos viendo un mecanismo para que las redes masivas de comunicación puedan pedir el número de RUC primero para que se puedan ofertar publicidades”, detalló.

Agregó que hoy cualquiera puede hacer ofertas por internet, siendo o no contribuyente, pero que las ventas deben siempre facturarse con IVA. “Nuestra recomendación es siempre que no compren de locales donde no se emiten facturas, pero siempre hacemos las gestiones para clausurar esos locales comerciales”, manifestó.

Finalmente, señaló que siempre piden a la ciudadanía que haga sus denuncias para que las instituciones del Estado puedan actuar, como ocurrió con la detención del sospechoso involucrado en el caso de Nanawa. “Y en la medida en que vayamos cerrando los agujeros vamos a ir disminuyendo esos casos”, manifestó.

La denuncias sobre irregularidades tributarias pueden ser realizadas a través de la página web www.dnit.gov.py/web/portal-institucional, mientras que la venta de objetos robados debe ser reportada a la Policía o la Fiscalía, para la intervención correspondiente.

