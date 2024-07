Plan para difundir sentencias de Corte IDH enciende debate entre ministros

En la última sesión del pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el ministro Víctor Ríos Ojeda solicitó a sus colegas la aprobación del Plan de Difusión de las Sentencias Dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que elaboró junto a su colega Manuel Ramírez Candia.

Ríos Ojeda explicó que la propuesta busca la difusión de las sentencias de la Corte IDH en las causas que son emblemáticas, con el propósito de realizar el control de convencionalidad difuso por parte de todos los países que han aceptado la competencia de dicha instancia internacional para conocer de los asuntos, lo que comprendería la compatibilidad de los actos, según indicó.

No obstante, el ministro Ríos expresó preocupación por el dictamen de la Dra. Carmen Montanía, directora ejecutiva del Instituto de Investigaciones Jurídicas, ya que según resaltó, la misma afirma que lo que pretende el presente plan es imponer el control de convencionalidad como práctica.

En su dictamen Montanía recomienda que el proyecto sea rechazado, argumentando que es un replanteamiento de la gestión judicial.

“De ninguna manera se busca imponer un criterio, es un proyecto académico. Hay una discusión y es obvio que haya una discusión, tenemos que abrirnos a la discusión a nivel internacional”, señaló.

Ríos Ojeda agregó que el problema de la insularidad paraguaya no pasa por un estero de agua o de tierra, sino que la insularidad del Paraguay muchas veces no es geográfica sino mental, intelectual.

“Tenemos que abrirnos a las corrientes de debates en estos temas tan importantes porque tienen que ver con la Corte IDH cuya competencia reconoce Paraguay y precisamente ahora por primera vez en la historia vamos a tener un paraguayo en la Corte Interamericana”, puntualizó en alusión al Dr. Diego Moreno Rodríguez Alcalá.

Llamativa preocupación de Diesel acerca de fallos de la Corte IDH

El ministro César Diesel expresó preocupación por el plan que busca difundir las sentencias de la Corte IDH, alegando que la Constitución establece una escala, y que los tratados internacionales están en segundo lugar.

“Yo escuché en foros internacionales decir a un miembro de la Corte IDH que las resoluciones, las jurisprudencias de la Corte eran obligatorias para todos los países, inclusive para los que no eran parte por ejemplo. Entonces preocupa este tipo de afirmaciones, preocupa que diga que son obligatorios los dictámenes de las comisiones y en consecuencia yo creo, por eso es que digo que tenemos que ver un poco bien el alcance de esta difusión”, manifestó Diesel.

“Yo no tengo problema de que se difundan las resoluciones porque es demasiado importante como señaló el ministro Ríos, nos han creado muchos problemas muchas veces algunas resoluciones que merecieron sanciones para el país, pero no traje mis apuntes, no sabía que trataríamos este tema”, alegó Diesel para pedir un análisis más amplio.

Ríos Ojeda le contestó que se debería modificar la Carta Magna para desligarse de los tratados internacionales.

“Nosotros no tenemos otra alternativa, está en la Constitución. La otra alternativa que tenemos es promover una constituyente y modificar este artículo y decir nosotros nos desligamos de todos los tratados internacionales, no reconocemos ninguna competencia de ningún tribunal internacional porque nuestras costumbres no tienen nada que se parezca a otra nación, etc., etc., pero mientras tanto esta es una obligación (...)”, expresó Ríos.