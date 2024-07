Línea baja vs la tecnología: Copaco revela cuántos usuarios aún tiene

Las líneas bajas de las empresas son las que generan mayor ingreso económico a la Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A. (Copaco), seguido de los particulares que son más en número de usuarios. Actualmente son 103.000 las que siguen en funcionamiento, según datos proveídos por el presidente de la estatal, Óscar Stark.

“En todo el mundo la línea baja sigue teniendo demanda, al igual que en nuestro país, pero es la tecnología la que fue cambiando. Lo que le afectó mucho a Copaco es el robo de cable”, sostuvo.

Explicó que con el robo constante de cables muchos usuarios quedan sin servicio y la reposición tarda un poco, por lo que considera que se debe cambiar de cable a fibra óptica o transmisión inalámbrica.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Pérdida de usuarios por robo de cables

Dijo que en el 2023 la estatal de comunicaciones perdió 40.000 usuarios como consecuencia del robo de cables. “Fue un muy mal año en ese sentido y en parte tiene relación con el robo de cables”, explicó.

Agregó que desde este años están adaptando los servicios a una nueva tecnología denominada “IP” que consiste en bajar la línea a través de internet, lo que permite la recuperación de los clientes.

“Este nuevo sistema permite que línea baja siga funcionando con el mismo número, de manera normal”, indicó.

Lea más: Funcionarios de Copaco cobran con retraso de más de 20 días

Comentó además, que el abono básico de la línea baja es actualmente de G. 30.000 dentro del cual ya entre cierta cantidad de llamada y son muchos los usuarios que abonan ese monto.

Los malvivientes roban cables de cobre con centrales muy antiguas, que ya no funcionan bien y no tienen repuesto. Sin embargo, los que buscan el cobre también cortan la red de fibra óptica, que a ellos no les sirve.

El procedimiento de reposición se realiza verificando primeramente la zona y luego se trabaja en la reconexión, lo que suele tardar un poco y el usuario queda sin servicios por un tiempo.

“Lo que más interesa a los ladrones son los cables que tienen muchos pares, algunos tienen 1600 y cortan un metro lo que afectan a 1.600 usuarios”, ejemplificó.

Asunción y Central son las zonas del país que cuentan con más servicios de Copaco, al igual que ciertas zonas rurales que cuentan con una penetración importante.

Internet de Copaco

El servicio de internet se encuentra en crecimiento en Copaco. El año pasado se dio el ingreso de unos G. 100.000 millones, superado por G. 140.000 millones en concepto de servicio de línea baja.

Asegura que el servicio funciona bien por la gran capacidad y la cantidad de usuarios que no es demasiado.

“El problema que tenemos es por la situación financiera de Copaco, nos lleva uno o dos días reponer el servicio cuando se corta”, especificó.