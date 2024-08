IPS: oncológicos dicen que irán hasta en silla de ruedas para manifestarse y clamar por medicinas

Los pacientes oncológicos del Instituto de Previsión Social (IPS) se congregarán en el Hospital Central, a partir de las 09:00, esperando que el doctor Jorge Brítez, presidente del Consejo de Administración del del seguro social, converse con ellos y les dé garantías de que recibirán sus medicamentos en tiempo.

Desde hace meses, los enfermos con cáncer denuncias terribles carencias en la previsional, ya que el seguro social no les brinda sus medicinas. A raíz de esta situación, muchos han postergado sus tratamientos, mientras que otros se han endeudado o han vendido gran parte de sus bienes para seguir viviendo.

Liz Cáceres, presidenta de la Asociación de Pacientes Oncológicos del IPS, contó que actualmente están con stock cero de varios fármacos, mientras otros están en stock crítico. Mencionó que el listado básico de medicinas del IPS está sin existencia de drogas como lenalidomina, palbociclib, sorafenib, asparaginasa, inmunoglobulina, capecitabina y leuprolide. Además, están con stock crítico de citarabina, daratumumab y docetaxel.

Cáceres resaltó que hay pacientes que incluso pese a tener amparos judiciales ganados, no están recibiendo su medicina. “Una paciente que hace un mes no recibe su medicamento, anunció que va a encadenarse en el Hospital Central”, sostuvo.

IPS: “aunque estoy en silla de ruedas voy a ir”, dicen pacientes

Pánfilo García es uno de los pacientes oncológicos del IPS que reclama la falta de medicamentos. El asegurado lamentó tener que soportar las carencias de la previsional e invitó a los asegurados a no conformarse con la desidia del seguro social.

“Estamos enfermos y aunque no tenemos la fuerza suficiente para participar, vamos a manifestarnos para que no nos falten más los medicamentos. Cada día estamos perdiendo nuestra vida, y todos queremos vivir aunque sea un día más. No hay que entregarse, no hay que conformarse; yo por ejemplo, aunque estoy en silla de ruedas voy a ir, igual si no estoy bien de salud”, manifestó.

El paciente contó que durante mucho tiempo el IPS no le proveyó de Leuprolide, y que como consecuencia de postergar su tratamiento, ahora se está realizando quimioterapia.