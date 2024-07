IPS: pacientes oncológicos se encadenarán para denunciar carencias, anuncian

Pacientes con cáncer del Instituto de Previsión Social (IPS) anunciaron que realizarán una manifestación en el Hospital Central para denunciar el vía crucis que soportan porque el seguro social no les provee de medicinas. Afirman que no tienen otra alternativa que encadenarse a hospital principal del IPS, como lo hicieron los pacientes con cáncer del sector público, que protestaron ayer para exigir la destitución del doctor Raúl Doria como director general del Instituto Nacional del Cáncer (Incan).

Ante la presión, el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) anunció anoche la intervención del Incan por 30 días, periodo en el cual el médico quedaría apartado. La noticia no fue bien recibida por los manifestantes, que habían montado una carpa de resistencia frente a la sede de Salud Pública.

Una paciente incluso se encadenó a la sede ministerial exigiendo la destitución del director de Incan, que venía siendo cuestionado desde hacía tiempo por decisiones tomadas y no aprobadas por los pacientes.

Ayer por la tarde, el médico había asegurado a ABC que estaba comprometido con los pacientes y que no renunciaría al hospital oncológico, pero finalmente dimitió a su cargo cerca de la medianoche. Además, sostuvo que la falta de medicinas en el Incan no es un problema administrativo.

“Lo que ocurre en el Incan no es un problema administrativo, no es un problema gerencial. Sí, cabe decir que hay muchos intereses creados. Cuando uno empieza a poner restricciones para mejorar el gasto, causa mucha roncha a los que estaban acostumbrados a recibir todo de más”, dijo Doria a ABC.

El médico agregó: “Hay intereses de que yo renuncie, y yo no voy a renunciar. Estoy comprometido con los pacientes oncológicos y las cosas están mejorando en el Incan a pesar de lo que diga la prensa y los pacientes oncológicos”.

El viceministro de Atención Integral a la Salud, doctor Santiago García, también reveló hoy a ABC Cardinal, que el Ministerio de Salud no tenía intención de cambiar al doctor Doria, pese a la insistencia de pacientes oncológicos. Sin embargo, tras la renuncia de Doria, esta mañana se dio inicio a la intervención del Incan. Asumió como interventora la doctora Jabibi Noguera.

IPS: asegurados se encadenarán, anuncian

Liz Cáceres, presidenta de la Asociación de Pacientes Oncológicos del IPS, anunció hoy que ante la desesperación de los enfermos, muchos de los cuales están sin sus medicinas desde hace tiempo, han decidido convocar a una manifestación, que será el viernes en el Hospital Central.

“No nos queda alternativa; vamos a manifestarnos. Una paciente que no tiene su medicación hace un mes, incluso anuncia que se va a encadenar. Es una paciente con amparo judicial, pero aún así no obtiene su medicina del IPS”, lamentó.

Cáceres mencionó que el listado básico de medicinas del IPS está sin existencia de drogas como Lenalidomina, Palbociclib, Sorafenib, Asparaginasa, Inmunoglobulina, Capecitabina y Leuprolide. Además, otros medicamentos están con stock crítico, entre los que se encuentran Citarabina, Daratumumab y Docetaxel.