“Duck Sex Games”: abogado del empresario Montanaro denunció irregularidades dentro del proceso

Santiago Rodas, abogado del empresario Luis Montanaro, quien se encuentra procesado por la supuesta comisión del hecho punible de lesión del derecho a la comunicación y la imagen, denunció que su cliente es víctima de una serie de irregularidades cometidas por el Ministerio Público.

Rodas explicó que existen detalles no esclarecidos dentro del proceso, ya que la denuncia sostiene que su cliente supuestamente compartió un video de contenido sexual con un grupo de personas. Sin embargo, el letrado mencionó que no se sabe quiénes forman parte de ese grupo ni quién proporcionó esta información a la denunciante.

“Hay un grupo no identificado, personas que levantaron el video no identificadas, personas que pasaron información no identificadas y, sobre todo, no está el video”, puntualizó.

Prisión preventiva

Respecto a la prisión preventiva que Montanaro está cumpliendo en el Departamento Judicial de la Policía Nacional, el abogado señaló que no existen razones fundadas para esta medida.

“No hay peligro de fuga, porque el hecho punible tiene una de las penas más leves del código penal”, remarcó.

Rodas sostuvo que llama la atención la prisión preventiva, ya que en el peor de los casos, si su cliente es hallado culpable, ni siquiera iría a prisión.

“Es terrible el tema de la inseguridad jurídica”, lamentó.

“Supuestamente, hay una serie de requisitos legales para privar de su libertad a una persona y esos requisitos son muy exigentes. En la práctica no son tan exigentes y cada vez han caído más, con la excusa de los criterios”, cuestionó el abogado.

