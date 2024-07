“Duck Sex Games”: este es el comunicado del empresario Luis Augusto Montanaro

Este domingo, Paola Montanaro Bedoya, hermana de Luis Augusto Montanaro -procesado y preso por el caso “Duck Sex Games”-, compartió en redes sociales un comunicado a pedido del empresario “injustamente privado de su libertad” con las intenciones de “aclarar las recientes acusaciones en su contra”.

En el escrito atribuido al imputado, este niega “categóricamente” las acusaciones en su contra y dice que estas son “infundadas”, ya que él asegura que no fue responsable de la viralización o extorsión de contenido íntimo. “Quisiera aclarar que no he filmado a múltiples personas, incluyendo periodistas, empresarios y políticos, como se ha sugerido. Tampoco existe una lista al respecto. El club The Royal Duck fue un proyecto en fase inicial que nunca se concretó”, menciona.

Asimismo, dice lamentar “profundamente que mi situación haya sido distorsionada en el ámbito mediático, creando una narrativa que incluye acusaciones infundadas de prostitución, extorsión, múltiples víctimas, supuestos involucramientos de menores de edad y otras conductas inapropiadas”.

“Me entristece la falta de empatía de una parte de nuestra sociedad que ha malinterpretado y explotado mis aspectos íntimos y las prácticas privadas entre adultos, distorsionando mi verdadero carácter y valores. Estos no deberían usarse para juzgar mi integridad ni afectar la percepción de mi persona como alguien respetable y de principios”, sostiene.

Montanaro dice temer por su vida

Además de alegar su inocencia, Montanaro también extendió una crítica hacia el “tratamiento recibido por parte de la fiscalía, especialmente por esta fiscal en particular, pues considero que ha actuado con sesgo y mala gestión de las supuestas evidencias”, algo que sería en referencia a la agente Ruth Benítez, quien lleva la causa en su contra aunque no la haya mencionado directamente.

“También quiero señalar una posible influencia indebida en el proceso judicial, vinculando a la denunciante con una alta funcionaria de la fiscalía, lo que compromete la imparcialidad del proceso. Manifiesto temor por mi vida y la de mi familia debido al odio y otras circunstancias generadas por esta situación, y por el lugar donde me encuentro recluido”, señala.

Incluso apuntó que “lamentablemente la fiscalía se ha utilizado de manera indebida, usándose muchas veces como un medio de extorsión, bajo el supuesto de que la imputación no causa agravio” y seguidamente apunta que su “situación ha sido malinterpretada y explotada por muchos para beneficio propio”

Otro punto que menciona es que no tendría ninguna relación con el exministro de Stroessner, Sabino Augusto Montanaro, salvo la “coincidencia” de compartir un nombre y un apellido. “Nunca lo conocí, nunca me beneficié ni heredé nada de él”, señala.

El empresario había sido detenido el jueves 18 de julio pasado ante la sospecha de que habría difundido videos sexuales sin el consentimiento de las víctimas, posteriormente fue imputado y una jueza determinó su prisión preventiva mientras continúa el proceso.

