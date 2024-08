La salud en el Paraguay está aplazada, dijo una persona con enfermedad oncológica

Francisco Gómez es un padre de familia que padece de una enfermedad oncológica denominada, dermatomiositis con compromiso cutáneo y muscular, cáncer de la piel y de los músculos, mencionaron.

El mismo está luchando con esta enfermedad desde el 2021 y ya ha pasado por varias sesiones de quimioterapia muy costosas y muy rigurosas. En ese sentido, mencionó “que lastimosamente la salud en nuestro país está totalmente aplazada”, ya que tuvo que vender todo y recurrir a maratones para juntar los recursos y comprar los medicamentos.

“La salud en el Paraguay está aplazada, yo tuve que vender todo. Me quedé sin nada para poder adquirir los medicamentos para iniciar mi tratamiento y lastimosamente no conseguimos ni una ampolla en el hospital y no solo eso, en ocasiones, no conseguís ni jeringas, gasas, suero o algunas cosas básicas”, manifestó.

Gómez sigue su tratamiento en el hospital de Clínicas, que tiene un convenio con el Instituto Nacional del Cáncer. “Hoy estoy en la parte final de mis sesiones de quimioterapia y necesitó G. 50 millones para comprar mis medicamentos. Hace más de un año hice mi pedido al INCAN y hasta hoy no estoy teniendo ni una sola repuesta”, añadió Gómez.

Agregó que “gracias a Dios y golpeando puertas, gestionando con amigos, quienes me apoyaron tuve la posibilidad de conseguir de otro lado los medicamentos para seguir con este tratamiento, porque dependiendo de las instituciones públicas, hoy ya no estaría acá y quiero seguir con mi tratamiento y por eso le pido al pueblo Sanjuanino y al pueblo paraguayo que me puedan ayudar con su colaboración aportando un granito de arena, les voy a agradecer infinitamente”, agregó Francisco Gómez.

Un grupo de amigos están realizando una gran maratón solidaria para poder ayudar a Francis como lo llaman ellos, para que pueda continuar su tratamiento. La meta es de G. 50 millones, la actividad se estará desarrollando hasta las 17:00 en la plaza Boquerón de la capital de Misiones.

Para aquellas personas que quieran colaborar con Francis Gómez, pueden hacer de la siguiente manera: billetera personal 0975 651 844, giros tigo 0985 112 633, también se puede realizar transferencias bancarias a nombre de Felipe Santiago Gómez Enciso, número de cuenta 8110237250.