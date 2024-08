Madre de Sol Chávez tras sentencia: “La Justicia es una burla”

María Chávez, madre de María Sol Chávez, quien falleció en abril de 2021 por consumo excesivo de flúor, expresó su indignación ante la prensa luego de que el Tribunal de Sentencia dictara una condena de dos años de prisión para la odontóloga Lilia Espinoza y la químico-farmacéutica Sandra Hermosa por homicidio culposo.

Con profunda tristeza, Chávez calificó la sentencia como “una burla” y denunció la existencia de posibles intereses ocultos tras el caso. “Se burlaron de nosotros. En este país la justicia es una burla”, afirmó.

Lea más: Caso Sol Chávez: dos años de pena privativa de libertad para odontológa y química farmacéutica

Manifestó que su vida y su familia han sido destruidas por la pérdida de su hija. “¿De qué sirve probar la negligencia? Mi hija se murió. Me quitaron mi vida, me quitaron mi hija, me quitaron mi familia. Espero no verle la cara a esas dos desgraciadas ni a su familia”, enfatizó con dolor.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

María Chávez también advirtió sobre las consecuencias que la sentencia ha tenido en la salud de su esposo, quien se encuentra hospitalizado debido a un ataque al corazón, provocado por la conmoción que le causó toda la causa. “Que se abstenga a la consecuencia de lo que le pueda ocurrir a mi marido”, advirtió.

Lea más: Fiscalía pide condena de 5 años de cárcel para odontóloga y química por muerte de Sol Chávez

El fallo fue dictado hoy por el Tribunal de Sentencia, presidido por Laura Ocampo e integrado por Fabián Weisensee y Cándida Fleitas. Además de la pena privativa de libertad, se dispuso la inhabilitación para ejercer la profesión de odontóloga a Lilia Espinoza por un periodo de dos años y seis meses. Sin embargo, aún no se ha definido si la condena será suspendida, lo cual es posible en penas de hasta dos años.

Caso muerte de Sol por consumo excesivo de flúor

El caso se remonta a abril de 2021, cuando María Sol Chávez, de 22 años, falleció tras seguir un tratamiento odontológico con Lilia Espinoza, quien le recetó flúor en comprimidos.

La preparación del medicamento estuvo a cargo de Sandra Hermosa, de Botica Magistral. La joven falleció el 9 de abril de 2021, luego de ser internada en el Sanatorio San Martín de Asunción, víctima del consumo excesivo de flúor.