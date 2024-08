Asociaciones de padres reclaman que MEC los excluye del control administrativo de recursos para escuelas

Francisca Monges, vocera de la Federación de Asociaciones de padres de las escuelas públicas del Paraguay, evaluó el desarrollo del programa Hambre Cero en las escuelas. Reconoció que por el momento no se reportan quejas en cuanto a la calidad de los alimentos. No obstante, dijo que sí le preocupa que el MEC no dé participación a los padres en el control administrativo de los recursos para el almuerzo escolar.