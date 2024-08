CSJ plantea examen para la matrícula de abogado: esto contesta un expresidente del Colegio

La idea de tener un examen previo a la matrícula de abogado planteada por el presidente de la CSJ no es nueva, según el expresidente del Colegio de Abogados, Manuel Riera, ya que previamente llegó a ser presentado tanto por Antonio Fretes o Alicia Pucheta, recordó.

“No es nuevo en sí mismo y no es la primera vea que se hace; son proyectos de ley que entraron en su época pero quedaron en nada. Ahora este es un nuevo intento de agregar un examen”, citó en comunicación con ABC Cardinal.

En referencia a su postura, Riera aseguró que él está en contra y como parte de su argumento mencionó que entre 3.000 a 3.500 abogados juran al año, por lo que esta cantidad derivaría en un examen de opción múltiple, algo que “no existe cuando defendés una causa”, aunque también reconoció que su posición es minoritaria en el gremio.

“Si vos no rendiste en seis años, en 50 materias y 50 docentes, ¿qué puede garantizar un examen antes de ejercer la profesión? La vida no tiene opciones múltiples y esos exámenes no evalúan nada. Somos 70.000 abogados los que estamos en el mercado y ¿por qué no me evalúan a mí? La Corte también tiene muy presente el contexto de proliferación de universidades”, concluyó.

