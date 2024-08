Cañicultores van en paro por segundo día frente a la alcoholera estatal de M. J. Troche

Se estima que cargas de más de 200 toneladas de la caña dulce están en camiones estacionados en los alrededores de la planta alcoholera de Petroleos del Paraguay (Petropar) en espera de ingresar. Los manifestantes no permiten la entrada de ningún camión cargado y aseguraron que pararán totalmente la fábrica hasta que haya un cambio en la administración del ingenio.

El productor Amado Caballero manifestó que el problema se inició desde el primer en momento en que tocaron el precio de la caña dulce. Señaló que a inicio de la zafra se llegó a un acuerdo en que el precio de la materia prima sería de G. 245.000 la tonelada, pero actualmente solo están pagando G. 242.500, más los descuentos excesivos que implementan.

Los descuentos rondan entre 1.500 kilos a 2.000 kilos por carga de 40 toneladas y los administradores del ingenio argumentan la supuesta la existencia masiva de chala. Indicó que la chala por carga no puede superar los 100 kilos y que la medida que están implementando es totalmente inviable.

Agregó que además se registra un retraso significativo en el pago por la materia prima. Señaló que los cañicultores cobran después de 10 a 15 días, siendo que el pago debe ser al momento de la entrega de la caña dulce.

Los cañicultores responsabilizan del caso a la gerente de la planta alcoholera de Petropar de Mauricio José Troche, Carolina Baumann, quien supuestamente impone la nueva medida.

Al respecto, Baumann manifestó que solo un grupo reducido está ocasionando el inconveniente y nos envió varios audios en los que se escucha a supuestos cañicultores amenazando a otros con quemar sus camiones si intentan ingresar sus productos. Señaló que el ingenio ya está reduciendo su producción, pero que están haciendo el esfuerzo para no parar la fábrica.

Los cañicultores anunciaron que no abandonarán la medida de fuerza mientras no exista una propuesta de solución del problema. También amenazan con endurecer las manifestaciones si no tienen respuesta de las autoridades de la alcoholera.