Preocupa falta de iniciativa de autoridades para superar crisis económica de Ayolas

Desde hace un tiempo, nuevamente, se vuelve a ver gran cantidad de gente migrando a diferentes partes del mundo en busca de trabajo; eso es señal de que la situación está mal; “de manera personal siento en carne propia, esto no es algo que solamente alcanza a algunos, sino a la gran mayoría afecta, dijo Bernal.

“La mayor preocupación está en que no se observan iniciativas de parte de las autoridades, quienes son las que tienen que demostrar esa preocupación. Por lo menos, si los ciudadanos ven que están trabajando, gestionando para crear fuente de ingreso, la ciudadanía podría estar más tranquila; pero nos desesperamos cuando existe la crisis. El problema, y entre todo eso, no se ve la iniciativa, no hay gestión para crear esa fuente ingreso que la ciudadanía necesita”, expresó.

En otro momento, dijo que la falta de oportunidad es desesperante; se ven despidos masivos, las obras se están cerrando, ahora no hay esperanza de que se reactiven las obras de Aña Cua. Se manejaba la posibilidad de que los trabajos se reiniciarían en agosto, pero ahora se habla de enero que tampoco es algo seguro; la no reapertura total del paso fronterizo Ayolas – Ituzaingó (Argentina), y la falta de patriotismo de las autoridades, desesperan, manifestó Bernal.

“Vemos situaciones que son lamentables, personalmente me pongo en el lugar de muchos que vivimos del día a día; que somos jornaleros y dependemos de nuestro trabajito y hoy en día que se tenga estar en esta situación, es preocupante”, explicó.

Además, mencionó que en los últimos meses se viene registrando una serie de hurtos domiciliarios. “Eso es el resultado de falta de oportunidades laborales; es sabido que la falta de trabajo no debería ser un justificativo para delinquir. Si la ciudadanía no se despierta y reclama acciones concretas esta situación será peor; en nuestro país, si no se sale a la calle a reclamar, no se consigue nada”, concluyó.

