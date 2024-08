Periodista extranjero denuncia manipulación de su artículo sobre Peña en agencia de Gobierno

Laurence Blair, periodista reconocido que escribe para prestigiosos medios internacionales como The New York Times, The Guardian, BBC y Americas Quarterly, denunció mediante las redes sociales la manipulación de un artículo suyo por parte de la Agencia de Información Paraguaya (IP Paraguay), un medio de comunicación estatal bajo el control del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) del Paraguay.

Según Blair, la agencia publicó una noticia basada en su artículo en la revista estadounidense Americas Quarterly. Expresó que se incluyeron citas inventadas que no aparecen en su texto original.

Denunció que la agencia atribuyó falsamente que el presidente Santiago Peña es “un ejemplo de liderazgo y visión para el futuro de Paraguay” y que sus viajes internacionales “subrayan el enfoque proactivo del gobierno en fortalecer la posición del país en el mundo”.

El periodista detalló que en su artículo no escribió que lograr grado de inversión fue un logro solamente del gobierno de Santiago Peña, sino de él y varios gobiernos anteriores.

El periodista aclaró en su cuenta de la red social X que en ningún momento escribió tales afirmaciones. “Mi nota sí menciona algunos logros y aciertos de este gobierno, y procura ofrecer una mirada balanceada. Pero mentir al público sobre lo que dicen medios internacionales me parece grave”, afirmó Blair.

IP rectificó sus textos

El periodista Blair sostuvo que IP Paraguay rectificó sus textos tanto en inglés como en castellano y eliminó las citas falsas. Asimismo, sostuvo que la agencia estatal resumió mejor el contenido de su artículo periodístico.