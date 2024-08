“Fe de vida” de jubilados: ¿Hasta cuándo va el plazo para presentarlo?

Vanessa Cubas, gerente de prestaciones de IPS, se refirió a los plazos que se establecieron para presentar la “Fe de vida”, el documento que deben entregar los jubilados para cobrar sus haberes, y que la Previsional tenga la certeza de que son ellos los que están percibiendo.

Explicó que el 31 de agosto vence el plazo que ya se había prorrogado para que los jubilados entreguen el mencionado documento. Resaltó que la comprobación de supervivencia presencial se tratará recién mañana en el Consejo de Administración del IPS, con base en algunas recomendaciones técnicas que hizo la Gerencia de Prestaciones Económicas.

Cubas enfatizó que la comprobación de supervivencia es muy importante para poder demostrar que “le estamos pagando a gente que está efectivamente viva”.

Cruzan datos con varias instituciones

Esta comprobación de hecho ya se está haciendo desde el año pasado, cruzando información con el Registro Civil, con la Justicia Electoral con el Ministerio de Salud y con el sistema hospitalario del IPS.

Enfatizó que el control es permanente y que solamente uno de los canales que es el presencial estaba suspendido desde la pandemia, pero se propuso al consejo seguir haciendo los controles en forma sistemática.

Mencionó que apuestan fuertemente al afianzamiento de los sistemas de control implementados después de la pandemia, teniendo en cuenta el avance de las herramientas digitales, y creen que disponen de las mismas, pero necesitan que la máxima autoridad del Consejo autorice este canal.

Solo convocarían a los que no hayan comprobado supervivencia

No obstante, siempre habrá necesidad de convocar a ciertas personas como las que no han usado el banco realizando alguna actividad en instituciones. Siempre que haya sospechas o incertidumbre acerca de si el jubilado sigue viviendo, se lo convocará.

Ejemplificó que actualmente en Brasil, la carga de la prueba de vida es del Estado, y solamente cuando no encuentra a una persona se le bloquea el pago hasta que se presente físicamente. Apuntan a una propuesta similar, pero esto se estudiará mañana en el Consejo de Administración.

Sobre modificar los plazos para el cálculo de la jubilación, dijo que el tema está “afinado”, se está estudiando en el Ejecutivo y luego se enviará al Congreso Nacional.

Aún están en las simulaciones con respecto al impacto de ese cálculo y sus implicancias sociales y políticas.

Preocupa uso de dinero de las reservas

Detalló que actualmente el ingreso en aporte obrero patronal mensual es de US$ 49 millones, en tanto que el gasto mensual es de US$ 51 millones.

Cada mes se tienen entre 300 y 500 jubilados más y eso implica más gastos. Esa diferencia de dinero se paga con el fondo de reservas. Se está utilizando esta renta de reserva desde el año 2020 y ya se usaron US$ 100 millones, de los US$ 2.600 millones que existen es una cifra importante. Dijo que es urgente dejar de usar este dinero, y además volver a ahorrar.

El plan es modificar la situación actual. Ya se dejó de gastar, en el incremento irregular del haber mínimo, esa fue una medida que se tomó en el seno del Consejo. Con esto consiguieron un ahorro de US$ 20 millones en cinco años. Pero las medidas de fondo que se tienen que tomar solo son posibles si de modifica el cálculo.

Urge evaluar cambios de parámetro

Mencionó que estas son las primeras medidas que se pueden tomar sin entrar aún a evaluar los cambios de parámetro que se tienen que discutir como sociedad y que son necesarios.

Advirtió que si los cambios no se hacen no se podrá pagar en el futuro a los 800.000 activos que están aportando, pues el dinero no alcanzará.

Detalló que actualmente la Previsional tiene 81.500 jubilados y cerca de 800.000 aportantes activos. “Si lo que aportan hoy los 800.000 activos ya no nos alcanza para pagar a 81.500 jubilados, imagínense cuando esos 800.000 activos se jubilen”, planteó la funcionaria.

Explicó que es fundamental tomar las medidas hoy. Recordó que las reservas se acumularon gracias al superávit, que hoy ya no existe, y en lugar de acrecentar el ahorro, se está utilizando el dinero.

Problema puede volverse más grave

Mencionó que el problema puede volverse más grave pues si no hay dinero, el Estado tendrá que involucrarse a poner el dinero, que se sacará de los impuestos.

Esto, refirió, es una responsabilidad institucional y también una responsabilidad generacional, y se trata de medidas que se deben tomar aunque no sean populares.

Resaltó a su vez que en nuestro país tenemos un problema de “cultura previsional”, debido a que, empezando por nuestras autoridades de Justicia, nos cuesta reconocer el derecho previsional.