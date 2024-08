Unos 600 indígenas podrían retornar hoy a sus comunidades, si llegan a acuerdo con las autoridades

Líderes de la Organización Nacional de Aborígenes Independientes (ONAI), expresaron que esta misma tarde podrían regresar a sus comunidades si llegan a un acuerdo con el Gobierno de Santiago Peña sobre sus exigencias. Los nativos están reunidos con autoridades en el local del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), luego de cerrar por varias horas de la mañana la avenida Artigas, generando la reacción de comerciantes y vecinos.

Los indígenas llegaron a Asunción durante las primeras horas de la mañana desde Central, Alto Paraná, Caaguazú y el Chaco, buscando movilizarse hasta el microcentro, más precisamente hasta las inmediaciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), según afirmaron.

“Nosotros no queríamos venir al Indi, acá no nos solucionan nada, nuestra intención era ir hasta el Ministerio de Economía, pero la policía no nos dejó, entonces nos quedamos sobre la avenida (Artigas). No queremos molestar a los vecinos”, aseguró Mario Rivarola, uno de los representantes de ONAI.

¿Cuáles son los principales pedidos de los indígenas que ocupan Artigas?

Son tres los principales pedidos que tiene la organización. El primero tiene que ver con la titulación del territorio que ya ocupan algunas comunidades o la adquisición de tierras para familias que están deambulando en calles o en campos, sin contar con sitio donde asentarse.

Como segundo punto, además de la “regularización de las tierras”, según el líder Rivarola, requieren de proyectos agrícolas. “Esto significa proyectos con equipamientos de primera calidad. Con palas y machetillo no podemos tener producción para nuestro autosustentoautosustento y mucho menos pensar en producción para la venta”, agregó.

Un tercer punto es armar un proyecto con la Secretaría de Cultura para “promover y mantener sus culturas ancestrales”. Rivarola explicó que en este caso no tienen un proyecto preparado, pero que desean gestionarlo con la ministra de Cultura, Adriana Ortiz.

“Hoy al final de la tarde nosotros ya podemos organizarnos para volver a nuestras comunidades si es que logramos cerrar acuerdos con las autoridades”, afirmó Mario Rivarola.

Presidente del Indi asegura que atiende a indígenas y buscan que regresen a sus comunidades

El presidente del Indi, el general (SR) Juan Ramón Benegas, aseguró que están recibiendo a los líderes en sus reclamos con las instituciones estatales.

“Ya están regresando a sus comunidades, conforme son evacuados sus reclamos”, indicó. Cerca del mediodía, ya se observó a algunas familias retirarse.

No obstante, además de los integrantes del ONAI, otras comunidades independientes a este gremio, acampan al costado del Indi desde hace ocho días y en otros casos, desde hace un mes, aproximadamente.

Vecinos urgen solución definitiva ante cierre de Artigas

Vecinos y comerciantes exigen al Indi y al Gobierno una solución definitiva ante el cierre constante de la avenida Artigas, lo que impide que abran sus negocios o incluso que puedan ingresar con tranquilidad a sus hogares, de acuerdo con las denuncias.

“Hace 9 días ya nos está afectando esta situación; ahora hay dos partes afectadas por la falta de soluciones; nosotros y también los indígenas. No puedo abrir mi negocio, no puedo trabajar así”, lamentó Patricia Sanabria, comerciante de la zona.

Suspensión de clases presenciales en escuela será solo por hoy, afirma directora

La directora de la escuela básica República de Cuba, Patricia Espínola, indicó que luego del cierre de la avenida Artigas en la zona de la institución educativa entre ayer por la tarde y esta mañana, decidieron suspender las clases presenciales.

Aseguró que esta medida solo rige para esta jornada y que mientras, desarrollan clases en modo virtual. “Como un nuevo grupo de indígenas llegó hasta la zona y se instaló frente a la escuela, se decidió la suspensión, en contacto con los padres y docentes, pero solo por hoy”, remarcó.