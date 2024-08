¿Vientre de alquiler? La novelesca trama detrás del hallazgo de un bebé en casa de un médico y una abogada

Un médico y una abogada involucrados en un aparente caso de “vientre de alquiler”, afrontarán desde su casa el proceso penal por supuesta violación de las reglas de adopción. Se trata del médico cirujano Juan Carlos Martínez Cañete y la abogada Lilian Rocío Villagra Villar, quienes fueron detenidos en un allanamiento realizado el domingo último a la casa de la pareja, de donde rescataron a un bebé que se encontraba desaparecido desde mayo pasado.

En ocasión de imputar al médicoy a la abogada, la fiscala Fátima Girala había solicitado la prisión preventiva de ambos, tal como pidió para la madre biológica del niño, que se encuentra recluida en el correccional de Mujeres Casa del Buen Pastor.

La fiscala destacó que existe peligro de obstrucción a la investigación y también de fuga, puesto que los procesados residen en una casa de alquiler y según publicaciones en redes sociales, estarían buscando una nueva casa.

“Así también el peligro de obstrucción existe ante la grave sospecha de la posibilidad de afectar en las diligencias que se encuentran pendientes además que existen datos ya colectados durante la etapa preparatoria que deben ser cotejados y que podrían variar inclusive a calificación jurídica, principalmente si existió una contraprestación económica a cambio de la entrega del bebé al momento del nacimiento”, explicó la agente fiscal.

“(...) los sindicados, siendo uno de ellos médico y otra abogada, de manera irregular procedieron a contactar con terceras personas no identificadas aún con una madre vulnerable y en condiciones económicas mínimas para quedarse con el bebé al momento del nacimiento. Para ello, el mismo (Martínez) se comunicó inclusive con una trabajadora social al momento del nacimiento y mencionó que era un supuesto pariente político y que se haría cargo de todas sus necesidades y del recién nacido”, agregó Girala, al hacer hincapié en la gravedad del hecho y en la conducta de los procesados.

Sin embargo, las circunstancias referidas no fueron consideradas por la jueza Alicia Pedrozo, quien dispuso el arresto domiciliario de la pareja en una vivienda del barrio Salinas de Ñemby. La magistrada alegó la baja expectativa de pena por el hecho punible investigado y dijo que, a su criterio, tanto el peligro de fuga como el de obstrucción a la investigación pueden ser mitigados con el arresto domiciliario.

Como fueron asistidos por una defensora pública, ni siquiera tienen fianza.

La investigación se inició en mayo último, cuando un familiar de la madre de la criatura denunció la desaparición del bebé. Según la denuncia, la mujer -que es adicta a las drogas- salió de su casa para dar a luz al Hospital Barrio Obrero pero regresó sin el bebé.

Las averiguaciones realizadas permitieron conocer que efectivamente el 17 de mayo último la mujer identificada dio a luz a un niño, que salió de alta el 29 del mismo mes.

El relato de la trabajadora social a cargo en la ocasión reveló que durante la internación de la mujer el médico procesado se presentó como “familiar político” para interiorizarse del estado del niño y proporcionó su número celular a la funcionaria.

Esta fue la pista seguida por la Fiscalía para llegar al profesional, pues la línea pertenecía a uno de los sanatorios en los que Martínez trabaja. A través de la consulta realizada al centro asistencial privado, se pudo conocer la identidad de la persona a la que estaba asignada el número proporcionado por el visitante, que resultó ser el galeno ahora procesado.

Identificado el sospechoso, la Fiscalía allanó el domicilio del mismo en Asunción, pero Martínez ya se había mudado.

Los investigadores lograron dar con Martínez recién el domingo último, oportunidad en que allanaron un departamento ubicado en el Edificio San Miguel Arcángel, en la avenida Las Residentas casi 1° de Mayo, en Luque. Allí estaba el bebé denunciado como desaparecido, del que la pareja no contaba con documentación alguna.

Ambos reconocieron que se trataba del hijo de la mujer adicta. Esta, en su declaración ante el Ministerio Público, relató que fue asistida durante el embarazo por el médico - al que identificó inicialmente con un nombre distinto (Gustavo Barrios)- y su esposa, que se encargaron de proveerle alimentos y solventar los estudios realizados.

Según los datos manejados por los investigadores, Martínez tiene hijos de una relación anterior, pero no podía tenerlos con su pareja actual, motivo por el cual ofreció hacerse cargo del bebé.

En su declaración indagatoria, la madre explicó que le entregó a su hijo el mismo día en que salió de alta y cuando intentó contactar posteriormente con el médico, este ya la había bloqueado. En esta causa también está procesada la suegra de la mamá por el mismo delito, pues acompañó a la pareja de su hijo a entregar el bebé al médico, siempre según la imputación fiscal.

La madre relató cómo Martínez le había instruido acerca de qué debía decir sobre cómo se conocieron, qué tipo de relación tenían y otras respuestas que debía dar en el hospital, a modo de no levantar sospechas. A continuación, parte del relato de la madre ante la Fiscalía:

“Cuando me enteré que estaba embarazada le comente a Gus que yo quería dar en adopción a mi bebé porque tenía otros hijos y no tenía forma de mantenerle, él me dijo que quería el bebé porque con su señora hace muchos años estaban en tratamiento y no podían tener hijos; me dijo que me ayudaría durante el embarazo y así lo hizo porque me daba para realizar compras de canasta básica y también le hacia regalos a mis otros hijos”.

“ Él me dijo que era Doctor , que trabajaba en el Hospital San Pablo por eso quería que tenga ahí a mi bebé, me llevaba medicamentos de muestras medicas como ser vitaminas y otros medicamentos...estuvimos en contacto durante aproximadamente dos años, pero nos veíamos como cada 3 meses y luego de quedar embarazada recién fue que nos vimos más seguido ”.

“Cuando me acompañaban a mis estudios yo iba hasta Capellanes del Chaco y ahí me subía en su vehículo que era un autito de color gris. Ese día que le entregue el bebé, GUS me dio un teléfono, no era nuevo, yo siempre use el mismo número; pero Gus utilizaba otros números telefónicos, y más tiempo el número Claro que proporcioné el cual dejo de responder o me dio apagado desde que le entregue al bebé”.

El día que fue a la Clínica CEPEP me acompañaron ambos, Gus y su esposa, fuimos en el mismo auto gris, ellos ingresaron conmigo en el sanatorio; Gus nos espero en sala de espera, y su esposa entró conmigo cuando me realice la ecografía, y ella pago en caja el importe del estudio, yo creo que ellos pueden reconocerle.

Cuando fui al hospital para tener mi bebé porque ya no aguantaba el dolor, le avisé a Gus por llamada que ya iba a nacer mi bebé y me dijo que aguantara hasta que amanezca ya que tarde de noche que fui; a la mañana cuando me llevaban a la sala de partos yo vi a la señora de Gus, ella me saludó, me preguntó como estaba; y luego de la cirugía iba junto a mi la señora en sala de maternidad, me llevaba los remedios que necesitaba por mi cesárea y otros muestra médica;