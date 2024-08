INE: la pobreza paraguaya en cifras

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE), liderado por Iván Ojeda, habló con 730 AM sobre los resultados finales del Censo 2022, arrojando datos que destacan tanto el crecimiento demográfico como las realidades socioeconómicas del país.

Según el censo, Paraguay cuenta con 6.109.000 habitantes, distribuidos en diferentes segmentos de edad, siendo el 25% de la población menor de 14 años, el 66% tiene entre 15 y 64 años, y un 9% supera los 75 años. Estos números indican que Paraguay se encuentra en un momento de gran potencial demográfico.

Lea más: Censo confirma que hay más hombres que mujeres en Paraguay

Sin embargo, los datos también revelan una preocupante realidad económica. Según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), el 22% de la población, equivalente a 1.330.000 personas, vive en situación de pobreza monetaria. Dentro de este grupo, cerca de 289.000 personas, aproximadamente el 4% de la población, se encuentran en pobreza extrema, lo que significa que no logran cubrir ni siquiera los costos de una canasta básica de alimentos. Para estas personas, el ingreso diario no supera los G. 12.000 per cápita.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Mujeres deben formarse más para ganar igual que los hombres

La situación de la pobreza se agrava cuando se analiza desde una perspectiva de género. Iván Ojeda destacó que el 41% de los hogares en situación de pobreza están liderados por mujeres. A pesar de que el salario mínimo es igual para ambos géneros, el salario promedio de una mujer es de G. 2.400.000, considerablemente menor al salario promedio de un hombre, que ronda los G. 3.300.000. Además, las mujeres necesitan un nivel de formación académica superior para alcanzar ingresos equivalentes a los de los hombres con menor formación.

Lea más: Mejoró cobertura de servicios básicos en viviendas, dice el censo

El director del INE también subrayó las dificultades que enfrentan las mujeres para integrarse al mercado laboral, debido a que suelen ser las principales responsables de las tareas del hogar y el cuidado de la familia, actividades no remuneradas que limitan su tiempo para dedicarse a empleos remunerados.

Por otro lado, el informe del INE también revela que, en el segundo trimestre de este año, alrededor de 195.000 personas estaban desocupadas y en búsqueda activa de empleo, lo que añade otra capa de complejidad a la situación económica del país.