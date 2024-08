Ante bajas condenas, padres de Sol Chávez se encadenaron frente al Palacio de Justicia

Tras la presentación de la apelación fiscal contra las sentencias por el homicidio culposo de María Sol Chávez, los padres de la joven decidieron encadenarse hoy para exigir que se realice un nuevo juicio oral. Adelantaron que hoy su abogado presentará una querella adhesiva al pedido de nulidad del fiscal.

Cuestionan las bajas penas otorgadas a la odontóloga Lilia Graciela Espinoza de Rodríguez, quien obtuvo 2 años y 6 meses de cárcel, y a la química farmacéutica Sandra Natalia Hermosa, condenada a 2 años de prisión.

María Edith Franco, madre de María Sol, señaló que llevan casi tres años pidiendo justicia. “Los jueces nos dieron la espalda, no así a las condenadas. Se demostró la culpabilidad de ellas, son las únicas culpables de la muerte de nuestra hija”, enfatizó.

Contó que su marido sufrió un infarto el día en que se leyó la sentencia. “Mi hija falleció en manos de él, él vio todo el sufrimiento de nuestra hija. Anoche me contó cómo fueron esos últimos minutos con María Sol; en estos tres años no me animé a preguntar y no pude dormir cuando me contó todo lo que vio que su hija sufrió. Me dijo que nuestra hija quedó como una hoja marchita, que le tuvo que atajar el pelo para que no se caiga (...) Él más que nadie vive con ese trauma. ¿Les parece justo que como padres tengamos que venir a implorar la justicia?”, relató.

Agregó que, pese a su situación de salud, el padre se animó a encadenarse como medida de protesta. “Vamos a estar de forma intermitente tratando de venir todos los días para poder lograr justicia”, enfatizó.

Piden un nuevo juicio por el homicidio de María Sol Chávez

María Sol Chávez falleció en abril de 2021 y sus padres señalaron que las condenas son menores al tiempo que ellos llevan viviendo el sufrimiento por la pérdida y el pedido de justicia.

“La jueza Laura Ocampos dijo: ‘Le vamos a dar una condena ejemplificadora’ y le baja a dos años la condena para que se vayan a pensar en su casa en lo que hicieron. ¿Qué hicieron? Le mataron a nuestra hija”, enfatizó.

Señaló que piden que los ministros de la Corte rechacen la acción de inconstitucionalidad planteada por los abogados de las dos acusadas y que la Cámara de Apelaciones ordene el reenvío de un nuevo juicio oral y público.

“No vamos a quedarnos con este resultado, es injusto para nosotros, las leyes tienen que cambiar en cuanto a negligencia, cinco años de pena máxima es muy poco. No puede ser que tantas madres, tantas familias sufran la pérdida de sus hijos; somos familias destrozadas que solamente pensamos en hacer justicia”, finalizó.