Caso Zapag: Cámara anula sobreseimiento definitivo y se hará nueva preliminar para Marcello Fretes

“Finalmente, el sobreseimiento definitivo ha sido otorgado en base a la percepción sobre los hechos que ha tenido la representante del Ministerio Público Carla Rojas, de que el acusado Marcello Giovanni Fretes Laterra no ha participado en el hecho- Inc. 1ro. del Art. 359 del C.P.P.-, conclusión, carente de una opinión del Juez sobre el particular . Este, al otorgar el sobreseimiento definitivo, descartó la opción de estimar si en realidad la tesis de la representante fiscal se halla sustentada probatoriamente, resolviendo favorablemente por falta de acusación en la audiencia, pese a que esta se ha presentado oportunamente”.

“El vicio se sostiene en este caso, en la ausencia de un razonamiento del Juez sobre los motivos que justifiquen que el indicado no ha participado en el ilícito, que ha quedado sustentado únicamente en la apreciación que ha tenido la Fiscal Carla Rojas y la adjunta Lourdes Samaniego al respecto, que es inaceptable, al no haberse pronunciado el magistrado dando su opinión sobre la participación o no del acusado del hecho. Dicho requisito es indispensable y necesario para justificar el Sobreseimiento Definitivo por el motivo alegado – Inc. 1ro del Art. 359 del C.P.P.- a fin de justificar toda responsabilidad al indiciado, por la razón señalada”.