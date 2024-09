Bolígrafos de Minotauro: Fiscalía acusa y pide juicio para exfiscales Hugo Volpe y Armando Cantero

El fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Diego Arzamendia, solicitó la abreviación de plazo y, en ese marco formuló acusación contra el ex fiscal antidrogas y ex viceministro de Política Criminal, Hugo Carlos Volpe Mazó (43 años) por los hechos de cohecho pasivo agravado y frustración de la persecución y ejecución penal, en calidad de autor; y al también ex fiscal antidrogas Armando Martín Cantero Fassino (41), por soborno agravado, en calidad de cómplice, esto en la causa conocida como bolígrafos de Minotauro.

De acuerdo con la hipótesis formulada por el Ministerio Público, en el año 2019 cuando Armando Cantero aún era fiscal y cumplía funciones en reemplazo de Hugo Volpe en la ciudad de Pedro Juan Caballero, habría facilitado el contacto telefónico de su colega al abogado Edison Francisco Sánchez Benítez, quien tenía la representación del narcotraficante brasileño Sergio de Arruda Quintiliano Neto, alias Minotauro, para realizar trámites en relación a una causa penal abierta en su contra y que estaba a cargo de Volpe.

El abogado Sánchez posteriormente contactó con el entonces fiscal Hugo Volpe, que había sido trasladado a Asunción, para solicitar el archivo de la causa causa n.° 2550/2018, “Sergio de Arruda Quintiliano Neto y otros s/ Ley N° 1340/88 Tráfico Ilícito y Delitos Conexos”.

Es así que y bajo instrucciones de la pareja de Minotauro, María Alciris Cabral Jara, el abogado Edison Sánchez fue hasta un shopping asunceno de donde adquirió una lapicera de edición limitada “Happy Holiday Meisterstück Le Petit Prince”, de la marca “Mont Blanc”, por la suma G. 6.087.445. Este artículo lo dejó como agradecimiento al fiscal Volpe. Luego Sánchez compró otro bolígrafo similar de Pedro Juan Caballero el cual entregó a Cantero.

Intervención de exfiscal Armando Cantero en caso de Minotauro

De acuerdo con la acusación fiscal, el 29 de junio de 2019, el abogado Edison Francisco Sánchez Benítez intercambió mensajes a través de la aplicación de mensajería Whatsapp con su colega, amiga y pareja de Minotauro, María Alciris Cabral Jara, que estaba, domiciliada en la República Federativa de Brasil, referente a temas particulares.

Durante esa conversación el abogado Sánchez -quien residía en ese momento en Pedro Juan Caballero- le ofreció sus servicios a María Cabral para verificar la situación procesal de Sergio Quintiliano Neto, alias Minotauro, que estaba siendo investigado por hechos ligados al crimen organizado en la unidad del hoy exfiscal Hugo Volpe, lo que Cabral aceptó.

El 1 de julio de 2019, Edison Sánchez se trasladó hasta la ciudad de Asunción, sin embargo no logró ubicar a Hugo Volpe, por lo que habría contactado con el actualmente ex fiscal Armando Cantero, que se encontraba en la Unidad de Narcotráfico de Pedro Juan Caballero. Para entonces, Sánchez y Cantero ya se encontraban vinculados, según señala la acusación.

En dicha ocasión Cantero le habría proporcionado el número de Hugo Volpe para comunicarse con él, a fin de obtener el resultado pretendido y también, le habría recomendado tratar directamente con el titular de la causa” y no con los funcionarios que le entorpecerı́an en la búsqueda del objetivo”. A esa altura de la situación, Cantero que ya tenía pleno conocimiento de lo que pretendía Sánchez, le indicó lo que debía hacer y le ayudó para contactar con Volpe.

Más adelante el abogado Edison Sánchez se habría comunicado con Hugo Volpe y acordaron reunirse. Así, el 2 de julio de 2019, el abogado se presentó ante la unidad de Volpe, donde habrían llegado a un acuerdo para el archivo de la causa N° 2.550/2018, “Sergio De Arruda Quintiliano Neto y otros s/ Ley 1.340/88 Tráfico Ilícito y Delitos Conexos”. Tras esa reunión, Sánchez informó y le indicó a Cabral la forma para llenar los documentos para que pueda intervenir y solicitar el archivo de la causa “Ministerio Público c/ Celso Matos Espíndola s/ producción de documento público de contenido falso”.

Abogado debía comprar lapicera para regalarla a Volpe

El 8 de julio de 2019, el abogado Edison Sánchez le informó a María Cabral que apenas tenga listo el documento firmado le mensajearía al fiscal Hugo Volpe, para posteriormente presentar – el escrito de intervención y pedido de archivo- y esperar que salga la resolución y volver.

Luego, el11 de julio de 2019, María Cabral se comunicó de nuevo con el abogado Edison Sánchez para avisarle que los documentos requeridos iban a ser enviados ese día por courrier y que le avisaría cuando lleguen a destino, para que de esa forma pudiera presentarlos ante la Fiscalía. Durante esa conversación también, la mujer le dio indicaciones para que averiguara los precios de lapiceras de la marca Mont Blanc.

Ese mismo 11 de julio, Edison Sánchez fue hasta un shopping capitalino y le envió varias fotografías a Cabral de los distintos modelos de lapiceras de la marca Mont Blanc que se encontraban a la venta. Entre las opciones, estaba la edición limitada “El pequeño príncipe”, respecto del cual María Cabral se mostró interesada, sin embargo aplazó la compra y le señaló que luego seguirían conversando del tema, según se describe en la acusación.

El 17 de julio de 2019, María Cabral le avisó a Edison Sánchez que los documentos llegaron a destino, a lo que el abogado a su vez le informó que acordó reunirse el día siguiente con Hugo Volpe. En ese momento, Cabral le señaló que el dinero estaba a su disposición para llevar en el viaje. El 18 de julio, Sánchez le indicó a Cabral que llegó a Asunción y se dirigía a la Fiscala, donde ingresó a las 8:24 y a las 8:40 presentó los documentos que le había remitido Cabral, para pedir el archivo de la causa contra Minotauro.

Lapicera que recibió Volpe tenía enchapado en oro de 18 quilates

Tras abandonar la sede del Ministerio Público, Edison Sánchez se comunicó vía llamada telefónica con María Cabral. Esta última le instruyó para que vaya a comprar la lapicera, por lo que cerca de las 11:00 del 18 de julio de 2019, el abogado en un vehículo de la plataforma Uber fue hasta el Shopping del Sol, situado sobre la avenida Aviadores del Chaco.

Sánchez fue en esa ocasión a la tienda Monalisa SRL, desde donde a las 11:16 y 11:28 le envió fotografías y los precios de las lapiceras que estaban disponibles para su compra. De esta forma, Sánchez adquirió bajo indicación de la mujer un set denominado “Happy Holiday Meisterstück Le Petit Prince”, de la marca “Mont Blanc”, que incluye una pluma estilográfica y sus accesorios correspondientes, en una caja azul con dibujos alusivos a su característica, valorado en la suma de G. 6.777.050 y por el cual, abonó con descuento la suma G. 6.087.445.

De acuerdo con los datos que fueron extraídos del sitio www.montblanc.com, el set que fue adquirido por el abogado Edison Sánchez, contiene una exclusiva edición universal de “El Principito”, disponible en cuatro idiomas y editada en colaboración con Gallimard, la editorial de Saint Exupéry, así como un cofre Meisterstück Le Petit Prince chapado en oro champagne, siempre según lo que detalla la acusación.

Las características del artículo exclusivo señalan que fue elaborado en resina preciosa azul profundo, que se inspiró en el azul oscuro del universo. El capuchón luce grabado un motivo de cabeza de zorro, tiene una oración del libro El Principito y ostenta el icónico emblema en la parte superior. Tiene los tres anillos chapados en oro, con la marca Montblanc grabada en el anillo central, y el clip es realzado por una estrella de laca amarilla. Este artículo de escritura ostenta un plumín bicolor de oro 18 K grabado con el Principito y el Zorro, de acuerdo con lo que se expone en el documento fiscal.

Fiscal Hugo Volpe archivó la causa contra Minotauro

Por otra parte, tras la presentación de los escritos por el abogado Edison Sánchez, el entonces fiscal Hugo Volpe impartió indicaciones a la funcionaria fiscal Fabiola Lucila Domínguez Olmedo de redactar la Resolución Fiscal N° 59, del 18 de julio de 2019, por la que se disponía el archivo de la causa N° 1-1-2-1-18- 2550, caratulada “Sergio De Arruda Quintiliano Neto y otros s/ Ley 1340/88, tráfico ilícito y delitos conexos”, que Volpe habría firmado y tramitado en contraposición a las normas procesales de nuestro país.

“En ese contexto, cabe señalar que las consideraciones y fundamentos expuestos en la Resolución Fiscal en cuestión, no se corresponderían con los preceptos de la figura procesal del “Archivo Fiscal”, establecidos en el art. 313 del CPP, que prevé la imposibilidad de individualizar al imputado en el marco de una investigación penal y como solución temporal que el Ministerio Público disponga el archivo de las actuaciones hasta tanto sea posible la reapertura de la causa”, se refiere en el escrito acusatorio del Ministerio Público.

Así también se señala en el escrito presentado por el fiscal Diego Arzamendia que la resolución firmada por Hugo Volpe, en el tercer párrafo de su apartado “Considerando”, menciona que: “Consecuentemente, en fecha 04 de febrero del 2019 mediante medios de prensa informaron sobre la detención de Sergio de Arruda Quintiliano Neto y/o Celso Matos Espindola de nacionalidad brasileña, en un departamento del Balneario Camboriú, estado de Santa Catarina – Brasil, teniendo en cuenta su nacionalidad y como el país vecino no extradita a sus connacionales, existe un obstáculo legal para proseguir con las investigaciones en atención al Art. 313 del C.P.P.”, lo que el fiscal investigador consideró como “alejado al espíritu de la norma”.

Alrededor del mediodía, siempre del 18 de julio de 2019, el abogado Edison Sánchez fue nuevamente hasta la sede fiscal, donde se reunió nuevamente con Hugo Volpe. En esa oportunidad le entregó la pluma estilográfica marca Mont Blanc recientemente adquirida, y a cambio Sánchez recibió una copia de la Resolución Fiscal N° 59, antes mencionada, así como copia del cuaderno de investigación fiscal.

Abogado de Minotauro también entregó lapicera a Armando Cantero

Posteriormente, luego de abandonar la sede del Ministerio Público, Sánchez volvió a comunicarse con María Cabral, quien le avisó que ya se encontraban disponibles sus honorarios al tiempo de consultarle si le entregaría los 10 (que serían R$ 10.000) al fiscal Armando Cantero, por su ayuda.

Cabral le instruyó a que primero cambie de moneda para “aumentar el volumen de dinero”, además, la autorizó a comprar una lapicera similar a la que le dejó a Hugo Volpe, para entregársela al fiscal Armando Cantero. La compra de la lapicera por el abogado Sánchez se realizó el 30 de julio de 2019, del Shopping China de Pedro Juan Caballero.

Alrededor de las 12:15 del 30 de julio, el abogado Edison Sánchez compró una lapicera de la marca Mont Blanc, modelo Prince Happy Holiday, por valor de US$ 745, que al cambio de esa fecha equivalían a la suma de G. 4.693.500, de un local comercial del Shopping China. Luego de ello fue hasta la fiscalía de Armando Cantero, a donde ingresó a las 13:03, oportunidad en la que le entregó la lapicera, ası́ como el dinero en efectivo, en agradecimiento por la colaboración para lograr el archivo de la causa contra Sergio de Arruda Quintiliano Neto, alias Minotauro.

Después de ello, Sánchez le reportó todo a María Cabral, de que Armando Cantero aceptó la lapicera y también el dinero en efectivo y, que incluso, acordaron almorzar posteriormente.

Brasil inició investigación contra Minotauro

En la acusación fiscal también se resalta que meses antes de que se archivara la causa penal contra Minotauro, desde el comienzo del año 2019 el Ministerio Público Federal de Brasil inició una pesquisa respecto a una organización criminal transnacional, armada, especializada en el tráfico de drogas y corrupción de agentes públicos, liderada por Sergio de Arruda Quintiliano Neto, alias Minotauro, y su pareja María Alciris Cabral Jara.

En ese marco, en febrero de 2019 se iniciaron las negociaciones que involucraron al procurador de la República del Brasil, la Secretaría de Cooperación Jurídica Internacional del mismo país y miembros del Ministerio Público de Paraguay, para conformar un equipo conjunto de investigación destinado a investigar con profundidad las acciones de la referida organización delictiva tanto en Brasil como en Paraguay. Así, el 23 de agosto de 2019, se concretó la creación del Equipo Conjunto de Investigación (ECI).

De esta forma, en el documento de conformación del ECI se identificó en el apartado “2. Hechos e identificaciones de las causas de la ECI”, como pesquisa de referencia en Paraguay la causa N° 2550/18, caratulada “Celso Mattos Espíndola y/o Sergio de Arruda Quintiliano Neto, también conocido como Junior Minotauro sobre producción de documentos públicos de contenido falso, tráfico de drogas, tráfico de armas, asociación criminal y lavado de dinero”. Cabe señalar que para ello se nombró como coordinador de la investigación al fiscal Hugo Volpe, que en julio archivó esa causa en Paraguay.

Por ello, la gravedad de los hechos cometidos por Hugo Volpe se basan en su función como coordinador de la ECI, cuando habría omitido informar tanto a sus superiores como a sus pares brasileros que él había resuelto, en fecha 18 de julio de 2019, el archivo fiscal de la causa 2550/18, casi un mes antes de la conformación de la ECI, sin que esta decisión fuera informada a las autoridades brasileras al momento del convenio internacional.