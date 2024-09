Bajante del río Paraná afecta la pesca comercial, dice dirigente

El dirigente expresó que la continua bajante del río Paraná, y algunos leves repuntes del nivel del agua, no les permite trabajar porque los pescados, principalmente de la especie boga no llegan hasta la zona de Ayolas. Esta situación les genera preocupación porque no pueden pescar y ya están a dos meses de la veda pesquera de este año.

“El comportamiento del río es un perjuicio total para el sector pesquero; al tener un comportamiento inestable del Paraná, hace que los pescados no lleguen hasta esta acá, y lo poco que hay no comen, principalmente la boga; después dorado y surubí no hay directamente; todo eso es muy perjudicial para quienes solamente vivimos de la pesca”, expresó.

También, declaró que, sería muy oportuno que venga una creciente del río, eso traería consigo una buena cantidad de cardúmenes de distintas especies, pero ve muy difícil que ocurra porque desde hace varios meses se anuncia fuertes sequías para el mes de septiembre.

Asimismo, manifestó que están preocupados porque no saben si la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), realizará la asistencia a los pescadores por temporada de veda; se habla mucho de la crisis económica que atraviesa la binacional. “No vemos con buenos ojos lo que está ocurriendo, ojalá que pronto se pueda superar esta situación que afecta a toda la ciudadanía ayolense”, indicó el dirigente.

Río Paraná

El informe hidrológico de la Hidroeléctrica Yacyretá señala que este lunes y mañana el nivel de altura del Paraná se mantendrá entre los 40 y 70 cm. Entre el miércoles y el jueves se prevén leves repuntes hasta llegar a 1 metro.

En zona de Ayolas la cota normal es de 1,80 m. En puerto local el nivel de alerta es 4,20 m. El límite de desborde en las zonas bajas es 4,50 metros.

