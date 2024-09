Incan: intervención se amplió por 30 días más; pacientes dicen que mejoras ya se notan

El pasado 29 de julio, tras la protesta de pacientes oncológicos frente al Ministerio de Salud Pública (MSPBS) en Asunción, se anunció la intervención del Instituto Nacional del Cáncer (Incan) por 30 días. Horas después, luego que pacientes se encadenaran a la sede de la cartera sanitaria exigiendo la destitución del doctor Raúl Doria como director general, se comunicó también la renuncia del médico, fuertemente cuestionado desde que asumió, en agosto del 2023.

Al cumplirse el periodo de fiscalización del hospital oncológico, que es referencia en atención de pacientes con cáncer, desde el Ministerio de Salud comunicaron hoy que se decidió prolongar la intervención por otros 30 días. ABC intentó conversar con la doctora Jabibi Noguera, quien está a cargo del proceso en el Incan, pero desde Salud Pública respondieron que Noguera no está disponible. Tampoco designaron un vocero.

A la fecha, poco y nada se conoce sobre la fiscalización realizada en el Incan por parte de los responsables. Estos refieren que recién finalizada la inspección se emitirá un informe final. Sin embargo, desde la Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares (Apacfa) cuentan que están conformes con los progresos y piden incluso que la intervención del hospital dure tres meses.

Juana Moreno, representante de la Apacfa, aseguró a ABC que los pacientes manifiestan estar satisfechos con los cambios que se están realizando en el Incan.

Incan: ¿Qué dicen los pacientes de la intervención?

“Como pacientes estamos conformes; inclusive nosotros consideramos que la intervención debería de ser de por lo menos de tres meses, para que realmente puedan ver (los interventores) todas las situaciones y corregir las falencias. Hay muchos cambios y estamos muy agradecidos. Los pacientes manifiestan que hay mucha tranquilidad”, expresó Moreno.

La presidenta de Apacfa detalló que entre los cambios más significativos se encuentra el servicio que se brinda en el Hospital Día. “Antes, los pacientes se quejaban mucho porque tenían que presentarse otra vez al día siguiente para realizarse su quimioterapia, porque la cantidad de profesionales no era suficiente para cubrir la demanda. Hoy se amplió eso, porque tenemos más personal de blanco. Se amplió el horario de quimioterapias y se habilitó una nueva sala muy linda, con nuevos sillones”, contó.

Moreno indicó que también hubo cambios en en área de asistencia social y gestión de pacientes. “Están más visibilizadas las asistentes sociales y los pacientes ya no tienen que dar tantas vueltas para encontrarles. Realmente están atendiendo los reclamos que puedan surgir”, aseguró.

Sobre el equipo interventor encabezado por la doctora Noguera, la presidenta de la Apacfa dijo que “hay mucha apertura, no es más que están en un bunker, como estaba antes del doctor Raúl Doria”.

Medicamentos e insumos faltan, pero cubren necesidades, dicen pacientes

En relación al abastecimiento de medicinas contra el cáncer, Moreno indicó que los pacientes todavía recurren a los recursos de amparo, pero aseguró que estos están siendo entregados según disposición judicial.

“En este momento está faltando Pembrolizumab, pero no es por un problema administrativo del Incan, sino que es porque la empresa no tenía el stock suficiente para entregar. Hay veces que no hay un insumo por tres días, por ejemplo, y los pacientes tienen que comprar. De a poco se está cubriendo esas necesidades”, dijo Moreno.

Tomógrafos funcionan y espera es menor, afirman

La presidenta de la Apacfa contó también que actualmente hay dos equipos de tomografía funcionando en el Incan y que se ha acelerado el proceso de los estudios de diagnóstico y tratamiento. “No hay más una lista de espera tan larga. No hay tantas quejas tampoco ahora por la espera de los informes, se están dando con normalidad. Estamos en calma; fue un mes de calma”, sostuvo.

Moreno manifestó que en el bunker ocupado antes por el equipo de braquiterapia (que había sido desmantelado por Raúl Doria pese a las críticas), ya fue instado otro equipo de tomografía donado por Taiwán, que próximamente estará operando. Recordó que actualmente el Incan solo opera con un equipo de braquiterapia con fuente de cobalto y que desconocen el destino del aparato desmantelado con fuente de iridio.