Carlos Arrechea dice no tener injerencia en supuesta invasión de propiedad por Jatar Fernández

Tengo entendido que se está judicializando el caso, Mysko (Serafín) le está acusando por invasión de su propiedad a Jatar, pero tampoco demuestra tener los títulos del inmueble, y Jatar Fernández muestra documentos de los propietarios a nombre de quienes figuran los tres lotes, dijo el diputado colorado cartista Carlos Arrechea.

“El diputado Jatar Fernández muestra un documento de alquiler, un poder que le dan los propietarios de esas tierras; entonces él dice tener derecho de ir a ocupar los lotes que no estaban siendo ocupados por Mysko, quien dice que está en un proceso de usucapión, no sé en qué estado se encuentra el proceso; yo no tengo nada que ver en el tema, recién cuando saltó el caso me puse a ver lo ocurrido, no sé en qué contexto me mencionan a mí, yo le llamé a Mysko y le manifesté eso”, dijo.

También dijo que nunca le acompañó a Jatar para mostrarle el lugar y tampoco se subió a una lancha con él. El diputado conocía la propiedad, es amigo de los propietarios, mal se podría decir que ejercí de intermediario porque desconozco a los dueños.

Con relación al caso del exencargado del despacho de Jatar Fernández en la Cámara de Diputados, Gumercindo Hugo Rolón Cabrera, Arrechea respondió que el presidente de la Cámara, Raúl Latorre (ANR – cartista) abrió una investigación para saber cuál es la situación del caso. Rolón Cabrera denunció que fue contratado con un rubro de G. 3.300.000 de la Cámara de Diputados, pero realizaba labores en la residencia de Jatar o en la quinta en litigio en el distrito de Ayolas,

Cuando se le consultó si el caso de Jatar podría ser causal de pérdida de investidura, señaló que hubo casos en los que diputados perdieron la investidura cuando se comprobaron que funcionarios contratados y asalariados por la Cámara de Diputados estaban cumpliendo tareas fuera de la institución. Si el caso es similar, por supuesto que podría darse.