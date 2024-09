Caso Pecci: Colombia rechaza las declaraciones de Emiliano Rolón

En un comunicado oficial emitido hoy, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia expresó su rechazo a las declaraciones realizadas ayer por el fiscal general de Paraguay, Emiliano Rolón, en relación con la cooperación bilateral para la investigación del asesinato del fiscal Marcelo Pecci.

Rolón había afirmado que las autoridades colombianas no estaban colaborando en la investigación del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido en mayo de 2022 en Colombia.

Por su parte, el Gobierno colombiano, a través de la Cancillería, subrayó que la cooperación brindada por sus autoridades fue clave para el avance en la identificación de los autores materiales del crimen y el esclarecimiento de los hechos. Además, reafirmó su compromiso indeclinable de continuar apoyando la investigación para llegar a una resolución completa del caso.

De acuerdo al comunicado emitido hoy, el canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, mantuvo una conversación telefónica con su par paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano. Ambos reafirmaron la disposición de sus gobiernos para seguir colaborando en el marco de la cooperación judicial necesaria, tanto en el caso de Pecci como en otras investigaciones de interés mutuo.

Ayer, el fiscal Emiliano Rolón manifestó que existió una “incomunicación” con las autoridades colombianas. “La Fiscalía Colombiana no nos atiende”, expresó en una entrevista por NPY. Sugirió que esto podría estar vinculado a diferencias ideológicas. En sus declaraciones, Rolón afirmó que “la Fiscalía de Colombia no nos atiende”, y que aún no habían recibido respuesta a su solicitud de comunicación telemática con la nueva fiscal general de Colombia.

Colombia aclara que su compromiso sigue firme

A pesar de las tensiones generadas por las declaraciones de Rolón, la Cancillería colombiana dejó claro que su compromiso con la justicia en este caso sigue siendo firme y que la colaboración entre ambos países continuará, a pesar de las diferencias que puedan surgir.

Hoy, también, el Ministerio Público emitió un comunicado celebrando la comunicación con la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo. Según en el informe, se instó a instalar el Equipo Conjunto de Investigación (ECI).

Para dar continuidad con la investigación se agendará un encuentro entre ambos fiscales generales.