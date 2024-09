Incan: anulan millonaria adjudicación cedida por Raúl Doria, el día de su renuncia

El 29 de julio pasado, la ministra de Salud, María Teresa Barán, dispuso por resolución la intervención del Instituto Nacional del Cáncer (Incan). Paralelamente su director, Raúl Doria, presentaba renuncia, presionado por la protesta de pacientes que así lo exigían, mientras denunciaban irregularidades dentro del hospital.

Pero en la misma fecha, Doria definía también la licitación pública 07/2024 con ID N° 447400 “Adquisición de Medicamentos Oncológicos para Pacientes del Incan y otros centros dependientes del Ministerio de Salud Pública (MSPBS)”. Se realizó, en ese contexto, la apertura de sobres con ofertas.

En el lote 3, que pedía la provisión de Enzalutamida en cápsulas, se posicionaba entonces Prosalud Farma S.A. representada por Juan Domingo Rienzi Grassi, como primera mejor oferta, con G. 134.000 por unidad y un total máximo de G. 50.665.400.000 (US$ 6.588.478). Pero la empresa fue descalificada, alegándose atrasos en la entrega de medicamentos con anterioridad, algo que la firma niega.

Poco después, al momento de evaluar las ofertas, el Incan pidió a esta empresa que presente aclaraciones y documentaciones y le dio 24 horas para eso. Pero el mismo día, 29 de julio, Doria ya firmó la Resolución 87 /2024, por la cual resolvió la adjudicación del mencionado lote a las firmas Quimfa S.A, representada por Liz María García Duarte, por un total de G. 69.532.590.000; Laboratorios de Productos Éticos, representada por Oscar Vicente Scavone Rivas, por G. 70.515.650; y Tassos S.A, representada por Carlos Guillermo Martin Camperchioli, por un total máximo de G. 72.266.631.100 (US$ 9.397.481).

La diferencia entre la oferta más baja adjudicada por Doria y la que había presentado Prosalud, es de G. 18.867.190.000 (US$ 2.453.470).

Ante tales irregularidades, Prosalud Farma S.A, presentó una protesta ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) alegando que la adjudicación realizada no se ajusta a las disposiciones que rigen a las contrataciones públicas, por un lado porque Incan no esperó su respuesta al pedido de aclaraciones para que se firme la adjudicación, por otro lado porque, asevera, puede probar que no se atrasó en entregas anteriores. También cuestiona la experiencia de Tassos en el ramo.

Por su parte, al recibir la protesta, el equipo interventor del Incan respondió a Contrataciones que “se compromete a la reevaluación de la oferta con relación al lote 3″.

Tras protesta, Contrataciones anuló la adjudicación parcialmente

En esta situación, por resolución 2262/24, de fecha 19 de agosto, el director de la DNCP, doctor Agustín Encina Pérez, dispuso hacer lugar a la protesta, anular la adjudicación del lote N° 3 y retrotraer el proceso a la etapa de evaluación de ofertas.

Prosalud Farma S.A considerada además que el equipo interventor del Incan está en la obligación de verificar y avalar la adjudicación de la licitación para precautelar el cumplimiento de los principios establecidos en contrataciones públicas.