Padres de familia de Coronel Oviedo exigen destitución de directora

Con enormes carteles y pancartas, los padres de familia denunciaron que hace 8 años la profesora Paula Vázquez asumió el cargo de directora de la escuela básica Nº 7300 Nuevo Horizonte y desde ese entonces, el nivel de educación de los chicos se redujo drásticamente. Aseguran que los niños de sexto grado terminan sin saber leer y que la situación es preocupante.

El presidente de la Asociación de Cooperación Escolar (ACE), Andrés Escobar, dijo que desde que asumió la directora Paula Vázquez, se perdieron la calidad de la educación, el trato y la coordinación de trabajo que hace tiempo vienen reclamando. Comentó que los chicos no están aprendiendo y no existe una coordinación con los trabajos. Indicó que los alumnos del sexto grado no tienen lectura comprensiva y no pueden resolver ejercicios de aritmética de su curso. Añadió que la directora de la institución no tiene capacidad de liderazgo y que, desde su gestión, no hay niños sobresalientes de la institución.

Por su parte, la directora de la escuela básica Nº 7300 Nuevo Horizonte, Paula Vázquez, dijo que la denuncia viene de un grupo reducido de padres y que el grupo está siendo encabezado por el padre de familia Andrés Escobar, quien generó el problema por cuestiones personales. Señaló que el presidente de la ACE, Andrés Escobar, solicitó que su señora forme parte del plantel de cocina del almuerzo escolar, pero que la misma no pasó la prueba de la empresa proveedora de los alimentos. Señaló que la situación escapa de su posibilidad, en vistas a que las empresas ganadoras de las licitaciones son las que administran la distribución y preparación de alimentos para los chicos.

Agregó que la institución está en óptimas condiciones y que los chicos participan en todas las actividades pedagógicas que exige el MEC.

El director departamental del MEC, Ariel Rodrigo López, señaló que envió un equipo técnico en la institución y no encontraron datos valederos para apartar del cargo a la directora Paula Vázquez. Agregó que existe un sector que pide la destitución y otro que apoya a la directora y, ante esta situación, buscarán intermediar el caso para solucionar el inconveniente.

Los padres de familia aseguran que si no existe una solución, podrían tomar la institución y encadenarse frente a la oficina de la Dirección Departamental del MEC.