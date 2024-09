Calidad del aire: MEC suspende clases presenciales solo donde hay nula visibilidad

No tener actividades al aire libre, como Educación Física, sigue siendo la recomendación principal del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), ante la pésima calidad del aire a consecuencia del humo producto de los incendios en el Chaco, según explicó el titular de la cartera, Luis Ramírez.

“Quiero recomendar de nuevo a todas las escuelas que la actividad al aire libre de Educación Física, activación física y en los recreos, la recomendación es no tenerla en este tiempo, suspender toda actividad al aire libre, esa es nuestra recomendación para todos en general”, indicó.

Agregó que la suspensión de las clases presenciales solo se dio en localidades donde la visibilidad y la movilidad se vieron comprometidas por el humo.

“En particular, aquellas escuelas que están en localidades donde se ven muy afectadas por esta contaminación del ambiente. Las escuelas que definieron ayer suspender son escuelas que están en un contexto donde a 100 metros no se veía de la humareda, o sea, había una indisposición, no solo para la escuela, para todas las actividades de la localidad”, detalló.

Hay localidades donde clases pueden darse normalmente

El ministro de Educación insistió en que hay otras localidades donde no se vive todavía con la misma intensidad la humareda, por lo que todavía se puede tener la actividad escolar en las salas de clase normalmente.

“Vamos a estar monitoreando día a día, momento a momento, estamos trabajando con el Mades (Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible) y estamos trabajando con el Ministerio de Salud, estamos en permanente contacto con nuestros directores departamentales porque son los que conocen la realidad en territorio”, refirió.

Además, recomendó a las familias también suspender actividades físicas de los niños mientras dure la humareda.

“Nosotros sí nos vamos a mantener en una recomendación y en un pedido de que las actividades al aire libre físicas, sobre todo, sean totalmente restringidas, no solo en las escuelas. Esta es mi recomendación para las familias, resulta que muchas familias le llevan a sus hijos a las actividades deportivas, por ejemplo, en horario contrapuesto o a la mañana o a la tarde y entonces también en este caso sugerirles que esas actividades sean reducidas o que en este tiempo nos mantengamos sin ellas”, explicó.

También suspenden provisión de alimentación escolar

Sobre la alimentación escolar en las escuelas que suspendieron las actividades, dijo que en estos días donde todavía no se tenía la definición, las familias pasaron a retirar su comida, pero ya cuando exista una suspensión de las actividades, no se va a servir la comida.

“Se supone que es complicado llegar a la escuela también, por eso hay que tener mucho cuidado, entonces si esos días no se va a servir la comida, esos días que no hay clase, no se va a servir la comida porque entendemos nosotros la dificultad es de tránsito también hasta las escuelas, los chicos van caminando en muchas de esas localidades y ese es un peligro también extra hoy muy grande, entonces la actividad sí se suspende, se suspende toda la actividad”, detalló.

Sobre la recuperación de clases, explico que hay dos estrategias, considerando que son pocos días, la recuperación se puede dar un turno opuesto o también los sábados.

“También se puede trabajar en una modalidad a distancia, yo soy más fanático de hablar de esa modalidad, porque no siempre hay virtualidad y la modalidad a distancia significa que le damos las tareas o las actividades para que hagan en la casa, luego se revisa y se recoge la tarea y se vuelve a gestionar”, indicó.

Precisó que las comunidades más afectadas están en el Chaco, Alto Paraguay y Boquerón son las zonas más afectadas, donde realmente la movilidad social se hace difícil por el humo.