Horario de verano: ¿cuándo vuelve a cambiar la hora en Paraguay?

La hora oficial paraguaya volverá a cambiar al horario de verano, conforme lo establece el decreto reglamentario de 2014, que mantiene aún la división con el horario de invierno.

La norma reglamentaria establece que a partir del cuarto domingo del mes de marzo de cada año, comienza a regir el horario de invierno, en tanto que el horario de verano, lo hace desde el primer domingo del mes de octubre.

Esta disposición tiene como fundamento el mejor aprovechamiento de la luz solar, un ahorro de energía entre otros beneficios.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Con base al decreto reglamentario, la hora debería volver a cambiar el próximo domingo 6 de octubre, a partir de las 00:00, cuando volveríamos al horario de verano.

Lea más: Senado aprobó que el horario de verano rija durante todo el año

Horario de verano:¿qué debo hacer con mi reloj?

Como lo establece el decreto reglamentario, a partir de la medianoche del primer domingo de octubre, los relojes deben ser adelantados en 60 minutos, por lo que automáticamente pasará a ser la 01:00

Caso contrario ocurrirá nuevamente en el cuarto domingo del mes de marzo del año próximo, cuando a la medianoche, los relojes deberán ser retrasados nuevamente en 60 minutos.

Proyecto de unificación horaria

En junio pasado, la Cámara de Senadores había dado media sanción al proyecto que pretende unificar la hora oficial en el horario de verano, evitando así los dos cambios anuales.

El proyecto aún no fue tratado por la Cámara de Diputados, donde no hay consenso sobre su aprobación o no.