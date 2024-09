Denuncian falta de medicamentos en el IPS de Ypacaraí

Un paciente del IPS de Ypacaraí denunció que hoy fue hasta el hospital de su localidad, para solicitar los medicamentos que necesita para tratar las enfermedades de hipertensión y neumonía que padece y se encontró con la sorpresa de la falta total de medicinas e insumos en la institución.

Indicó que hace su denuncia de forma anónima para evitar represalias en su contra, pues tiene miedo de cómo podrían reaccionar los encargados del local sanitario.

Resaltó que, lamentablemente, desde hace meses varios usuarios están aguantando esta situación y que ya es hora de que se llame la atención a los directivos de IPS porque es muy extraño que no haya medicamentos tan básicos y que ni siquiera haya jeringas que es algo que se requiere todos los días.

Los medicamentos e insumos que el paciente tuvo que comprar hoy son convivent, guante estéril, equipo macro volutrol, equipo macrogotero y catéter braun.

“Hoy gasté G. 70.000 comprando varios insumos y medicamentos. Es hora de que se sepa que el IPS de Ypacaraí es una vergüenza porque hay un serio problema de escasez de medicamentos que no debería de ser así porque los que aportamos por años nos merecemos tener buenos servicios de salud, es una pena”, lamentó el denunciante.

Se presume que se robaron medicamentos

El denunciante también indicó que cuando solicitó los medicamentos en el sector de la farmacia le respondieron que supuestamente se habían robado los remedios y que por esa razón hay faltantes.

“Todos los pacientes que están viniendo en urgencias tienen que comprar porque no hay nada de análgesicos. No hay jeringas, no tenemos nada”, cuestionó.

Por su parte, la directora del IPS de Ypacaraí, doctora Juana Centurión, mencionó que en el local sanitario reciben a más de 10.000 pacientes que vienen incluso de otras localidades, como Itauguá y Capiatá, para llevar los remedios. “Es por eso que muchas veces no damos abasto con la demanda de medicamentos. Pero cuando falta ya se hace el pedido para reponerlos”, aseguró.

Con respecto al supuesto robo de medicamentos, la doctora dijo que en la institución nunca se han robado remedios y que tal versión quizás fue un mal entendido que la gente hizo correr, justamente por la escasez de medicinas que se estaba teniendo.

