Renuncia de Nenecho: lo que dice el concejal liberal que se retiró de la sesión

“En el momento del debate, cuando yo estaba exponiendo, no me dejaron hablar; ahí es cuando yo tomo la decisión de ya no hablar más”, indicó Félix Ayala (PLRA), el concejal liberal que ayer decidió abandonar la sesión de la Junta Municipal de Asunción en medio del candente debate en que se trataba el pedido de renuncia al intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR - Cartista). Minutos antes, los manifestantes abuchearon al concejal cuando hacía uso de palabra.

Félix Ayala comentó que ellos, como bancada liberal han presentado su posición de pedir la renuncia del jefe comunal. Explicó que se debe a que ellos consideran que ahora existe una crisis política. “Por factores internos de la ANR, factores externos, comportamientos del intendente, llamalo como quieras, pero es una crisis política”, indicó. “Ante estas circunstancias, el municipio no puede ser gobernado”, comentó Ayala.

Lea más: Video: el respetuoso escrache a “Nenecho” que se viralizó en redes

“Pero no le puedo yo criticar a Nenecho algo de lo que yo fui impulsor, por ejemplo, el estacionamiento tarifado o la gestión tributaria”, señaló el concejal, en relación a dos de los proyectos más polémicos de la comuna.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Renuncia de Nenecho: concejal liberal se retiró y restó un voto al pedido

Ayala agregó que el viernes pasado se reunieron las bancadas opositoras y acordaron pedir la renuncia, sin embargo, esta es una posición política. Se trata del Partido Liberal, Patria Querida y PEN (Partido Encuentro Nacional).

Lea más: Mientras Nenecho no explica dónde está la plata, vecinos organizan pollada para arreglar calle

No obstante, la salida de Félix Ayala de la sesión, restó un voto al pedido de la oposición, de que la Junta Municipal exija a Nenecho su renuncia. También el presidente de la Junta, César “Ceres” Escobar (ANR - Cartista), se abstuvo y el concejal colorado Javier Pintos votó por su propia moción, que era instar a la Fiscalía a seguir investigando el caso de los “detergentes de oro” y esperar el resultado. De esta manera, el pedido de renuncia tuvo solo 9 votos y por el rechazo hubo 12 votos.

Nenecho está imputado por asociación criminal y lesión de confianza

El intendente Rodríguez está imputado por supuesta asociación criminal y lesión de confianza, junto con 21 personas más, entre funcionarios, empresarios y gestores, en el marco de la causa conocida como “detergentes de oro”. Paralelamente, es investigado por la “desaparición” o aparente desvío de G. 500 millones en bonos para obras, caso confirmado y arrimado a la Fiscalía por la Contraloría General de la República.