Video: el respetuoso escrache a “Nenecho” que se viralizó en redes

El intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez recibe reclamos a donde sea que va, algunas veces a manera de escrache y, en otras ocasiones con reclamos más tranquilos, pero igual de duros. Hoy se viralizó en las redes sociales uno de los últimos reclamos que recibió.

Un ciudadano que se identificó como Alan lo grabó cuando recorría los barrios de Asunción. “Antes eras mi ídolo, pero ahora ya no”, le señaló inicialmente. Ante la pregunta del motivo, por parte del intendente, el mismo le respondió: “Por ladrón, papá; pero vos sos caradura”.

Mientras el intendente se acercaba, el ciudadano seguía expresando comentarios tranquilos pero de reclamo. “Yo también quiero grabar, si se puede verdad, si no me van a denunciar. Con respeto. Mirá que no te quiero decir (mi nombre) ani me denuncian mba’e”, señaló.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Óscar “Nenecho” Rodríguez sigue en la silla municipal: concejales colorados lo mantienen

“Si pudiera”, dice Nenecho ante acusación de robo de los bonos

Seguidamente, lo calificó de caradura para salir a recorrer las ciudades después de todos los escándalos que rodean su gestión. Cuando Rodríguez intentó desmentir las investigaciones en su contra, el poblador le dijo que no podía quedarse más tiempo.

“Tengo que laburar, papá; yo pues tengo que laburar de verdad para que me paguen. Si podía robar 500 palos...”, le manifestó.

Rápidamente, mientras el ciudadano cerraba la puerta, Nenecho le respondió: “Yo también, si pudiera”.

Lea más: Video: “Cobramos muy bien; ¿dónde está la quiebra?”, dice concejal de Asunción

El intendente de Asunción está imputado

El intendente Rodríguez está imputado por supuesta asociación criminal y lesión de confianza, junto con 21 personas más, entre funcionarios, empresarios y gestores, en el marco de la causa conocida como “detergentes de oro”.

Paralelamente, es investigado por la “desaparición” o aparente desvío de G. 500 millones en bonos para la municipalidad.

Lea más: Bachi: Nenecho “tiene la oportunidad de demostrar que la imputación está mal”