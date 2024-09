Bachi: Nenecho “tiene la oportunidad de demostrar que la imputación está mal”

Basilio “Bachi” Núñez esta mañana no quiso confirmar ni negar apoyo al recientemente imputado intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez. Señaló que el comando de la Asociación Nacional Republicana (ANR) no trató el tema y por lo tanto no se tomó ninguna postura conjunta.

“No tenemos (tiempo) para tratar temas particulares, departamentales... El comando se reúne cada mes o mes y medio. No hay conversaciones ni orden del día; me sorprende que quieran instalar que ahí se definen cuestiones decisivas”, señaló para ABC Cardinal.

En otro momento, dijo que está “con miles de temas” y no escuchó ninguna declaración reciente del intendente. “Pero adelanté que... No sé si es dar apoyo o no, pero el intendente de Asunción tiene la posibilidad de demostrar ante la Fiscalía —como la tienen otros intendentes— que esa imputación está mal, eso es lo quepuedo decir”, declaró.

En otro momento, sostuvo que el Ejecutivo, es decir Santiago Peña, no se involucra y que desde el Congreso esperan para tratar el asunto en cuanto la Junta Municipal envie un pedido de intervención.

Rodríguez fue imputado semanas atrás por “lesión de confianza” y “asociación criminal” en el caso de los “detergentes de oro”. Además, el Ministerio Público también tiene abierta una investigación por el desvío de los G. 500.000 millones en bonos que eran para obras.

En otro momento, Núñez indicó que están en constante conversación con el Ejecutivo y todas las instituciones encargadas del combate contra los incendios que se registran en el Chaco. Señaló que por el momento no ven la necesidad de declarar emergencia nacional, pero que seguirán “en alerta” en caso de que se requiera.

Destacó que “por ahora está controlado” todo el sistema de gestión contra los incendios y mencionó que recientemente se destinaron más de G. 6.000 millones para los bomberos voluntarios. Además, indicó que en caso de que se requieran fondos puntuales, seguramente “va a pasar por el Congreso”.

Finalmente, explicó que la recomendación al Ejecutivo e que se alquilen los aviones hidrantes, pero no que se compren, pues la utilidad no será permanente y la inversión es muy importante.